Ukrainische Armee im Süden unter Druck

Die russische Strategie im Raum Charkiw kann daher aus Sicht des Kremls als Erfolg gewertet werden. Putin nimmt keine Rücksicht auf eigene Verluste, und während die Ukraine in Charkiw eine Gegenoffensive startete, konnten die Russen im Oblast Donezk weiter vorrücken. So konnten russische Truppen die Ortschaft Uroschajne erobern – ein symbolischer Erfolg, weil die Ukraine den Ort bei ihrer Gegenoffensive im vergangenen Jahr befreit hatte. Außerdem konnten russische Verbände beim Ort Piwnitschne – südlich von Tschassiw Jar – und bei Jewheniwka – nordwestlich von Awdijiwka – Geländegewinne erzielen.

Die ukrainische Armee gerät hier zunehmend unter Druck der Russen. Seit der Einnahme von Awdijiwka im Februar drängen die russischen Truppen die ukrainischen Verteidiger immer weiter zurück. Die Folge: Die Ukraine konnte bisher kaum standhafte erste Verteidigungslinien aufbauen, weil ihr die Zeit fehlte. Es gab an vielen Stellen lediglich provisorische Schützngräben, die von den ukrainischen Soldaten teilweise mit Schaufeln ausgehoben wurden, und diese konnten den russischen Vormarsch nicht aufhalten.

Einen weiteren Rückschlag für Kiew gibt es zudem momentan in der Region Cherson. Hier musste die ukrainische Armee offenbar die Ortschaft Krynky am Südufer des Dnipro räumen. Die Verteidigung des Brückenkopfes war militärisch aber ohnehin wenig sinnvoll, weil die Verluste hoch waren und ukrainische Truppen in den vergangenen Monaten nicht weiter vorrücken konnte. Mehr dazu lesen Sie hier.