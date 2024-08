In einem Hafen an der Krim trifft die Ukraine ein russisches U-Boot. Die Ukraine greift einen russischen Flughafen in Rostow an. Alle Informationen im Newsblog.

"Großartiger Deal": Trump gratuliert Putin zu Gefangenenaustausch

Auch während seiner Amtszeit seien im Ausland inhaftierte Amerikaner freigekommen, sagt Trump weiter und betont: "Ich habe nie etwas bezahlt." Der Republikaner hatte den jüngsten Deal mit Russland bereits zuvor schlechtgeredet und ohne jeden Beleg impliziert, für den Austausch der Gefangenen sei Geld geflossen. Bei einem beispiellosen Gefangenenaustausch hatten am Donnerstag Russland und Belarus 16 Menschen freigelassen, die unter anderem wegen ihrer Tätigkeiten als Journalisten, Künstler, Oppositionelle oder Aktivisten in Gefangenschaft geraten waren. Im Gegenzug wurden zehn Personen aus der Haft in verschiedenen Ländern an Moskau übergeben – darunter der verurteilte "Tiergartenmörder" Wadim Krassikow, der in Deutschland in Haft war. Mehr dazu lesen Sie hier.