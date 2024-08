Der Kreml hat weitere Atomwaffenübungen angeordnet. Der Ukraine gelingt offenbar ein Luftschlag weit in Russland. Alle Informationen im Newsblog.

Kreml droht Rheinmetall

9.28 Uhr: Der Kreml hat auf das verstärkte Engagement Rheinmetalls in der Ukraine reagiert. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums sagte dazu: "In Bezug darauf erinnern wir daran, dass jede Fabrik in der Ukraine ein legitimes Ziel für das russische Militär ist", wie ein Video des Nachrichtensenders ntv von Mittwoch zeigt. Der Sprecher fügte hinzu: "Ich unterstreiche: jede militärische Fabrik."

Rheinmetall plant unter anderem Panzer in der Ukraine zu produzieren und erhielt kürzlich den Auftrag von der ukrainischen Regierung, eine Munitionsfabrik zu errichten. Sie soll nach Angaben des Unternehmens innerhalb der nächsten zwei Jahren entstehen. Die Rolle von Rheinmetall ist Russland offenbar ein Dorn im Auge. Nach Informationen von US-Geheimdiensten soll Russland Anfang des Jahres ein Attentat auf den Vorstandschef des Unternehmens, Armin Papperger, geplant haben.

Selenskyj: Gebietsabtretungen nur mit Erlaubnis des Volkes

6.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will auf Gebietsabtretungen im Zuge einer möglichen Friedenslösung mit Russland nicht eingehen, ohne dass das Volk dem zustimmt. "Sie müssen verstehen, dass jede Frage, die die territoriale Integrität der Ukraine betrifft, nicht von einem Präsidenten, einer einzigen Person oder von allen Präsidenten der Welt ohne das ukrainische Volk gelöst werden kann", sagte Selenskyj der Zeitung "Le Monde" und anderen französischen Medien in einem Interview.

Niemand habe der Ukraine bislang offiziell etwas angeboten. "Und die Ukraine wird niemals auf ihre Gebiete verzichten. Die Machthaber haben offiziell nicht das Recht, auf ihre Gebiete zu verzichten. Dazu muss das ukrainische Volk dies wünschen", sagte Selenskyj. Außerdem sei zu bedenken, dass Russlands Präsident Wladimir Putin solch einen Schritt als Sieg sehen würde. "Deshalb ist diese Frage sehr, sehr, sehr schwierig."

Erste F-16-Kampfjets sollen in der Ukraine im Einsatz sein

4.45 Uhr: Die Ukraine soll nach der lang erwarteten Ankunft der amerikanischen Kampfjets ihre ersten Kampfeinsätze mit einer F-16 geflogen haben. Das berichtet der britische "Telegraph". Dem Bericht zufolge wurden die modernen Kampfflugzeuge bisher nur zur Luftverteidigung eingesetzt. Ein ukrainischer Luftwaffenoffizieller hat dies gegenüber der Zeitung nicht dementiert. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass bereits erste F16-Kampfjets in der Ukraine eingetroffen seien.

Selenskyj lehnt China als Vermittler ab

1.17 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt China als Vermittler in dem seit 29 Monaten andauernden Krieg mit Russland ab. "Wenn China will, kann es Russland dazu zwingen, diesen Krieg zu beenden. Ich möchte nicht, dass (China) als Vermittler auftritt. Ich möchte, dass es Druck auf Russland ausübt, um diesen Krieg zu beenden", sagte Selenskyj zu Reportern.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba war vor kurzem in China, das allgemein als Russland nahestehend gilt. Russland hat die Ukraine im Februar 2022 massiv angegriffen. Die Schweiz hat im Juni auf Bitten der Ukraine einen Friedensgipfel ausgerichtet, zu dem aber Russland nicht eingeladen war und an dem China nicht teilnahm. Im November soll es einen zweiten solchen Gipfel geben - womöglich diesmal mit Russland. China veröffentlichte am 23. Mai zusammen mit Brasilien einen separaten Sechs-Punkte-Friedensplan. Darin wird eine internationale Friedenskonferenz unterstützt, die von beiden Kriegsparteien anerkannt würde.

Ukraine setzt Rückzahlung für Schulden kurzzeitig aus