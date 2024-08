Der Kreml hat Rheinmetall gedroht. In Omsk bricht ein Feuer in einer der größten Raffinerien des Landes aus. Alle Informationen im Newsblog.

Drohne trifft Bus in der Region Charkiw

11.11 Uhr: In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine hat eine russische Drohne einen Bus getroffen. Sechs Bauarbeiter seien verletzt worden, teilt Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Einer der Verletzten sei in kritischem Gesundheitszustand. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Stadt Derhatschi ereignet, die etwa 40 Kilometer von Hlyboke an der Grenze zu Russland entfernt liegt.

Dort haben die russischen Truppen im Mai eine neue Front eröffnet. Das ukrainische Militär stoppte die russische Offensive und schickte umgehend Verstärkung, nachdem Russland bis zu zehn Kilometer in das Grenzgebiet vorgedrungen war.

ISW: Russische Vorstöße langsam, aber stetig

3.15 Uhr: Russische Streitkräfte rücken nach einer Analyse des amerikanischen Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) weiterhin langsam, aber stetig in Richtung der Stadt Pokrowsk (westlich von Awdijiwka) vor. Diese, steht im täglichen Lagebericht des Instituts, werde durch ukrainischen Personalmangel und das weitläufige Gelände in dem Gebiet unmittelbar nordwestlich von Awdijiwka ermöglicht wird. "Die russischen Vorstöße werden sich wahrscheinlich weiter verlangsamen, wenn die russischen Streitkräfte in eine Reihe größerer und städtischer Siedlungen vorrücken", so das ISW.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Einnahme von Pokrowsk als die derzeitige Priorität des russischen Militärs. Er gab zu, dass die Ukraine Schwierigkeiten beim Personalnachschub habe. Dies würde derzeit von russischen Truppen bei Vorstößen ausgenutzt.

Russland meldet Abschuss ukrainischer Drohnen auf der Krim

2.20 Uhr: Der von Russland ernannte Gouverneur der besetzten Krim, Michail Raswochaew, teilt mit, dass Fragmente von mindestens vier Drohnen am frühen Freitagmorgen Bereiche des Hafens von Sewastopol getroffen haben. Die Drohnen seien zuvor von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden. Raswochaew schreibt auf der Plattform Telegram, es seien keine Verletzten zu verzeichnen. "Die abgeschossenen Ziele waren nach unseren Informationen mit zerstörerischen Metallelementen ausgestattet", so der Gouverneur.

Feuer in einer der größten russischen Raffinerien

1.45 Uhr: In einer russischen Ölraffinerie ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Anlage in Omsk gilt als eine der größten des Landes. Aufnahmen in sozialen Netzen zeigten meterhohe Flammen und eine große Rauchsäule aus dem Industriekomplex aufsteigen. Der Brand befand sich nach Angaben des Telegramkanals Astra auf einer Fläche von 300 Quadratmetern befinden. Das Feuer konnte gelöscht werden, der Ausmaß des Schadens und der Grund für den Brand sind unklar. In der Vergangenheit hat die Ukraine mehrfach russische Raffinerien mit Drohnen angegriffen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Donnerstag, 1. August

Sprecher: Putin täglich mit Krieg in der Ukraine befasst

19.18 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin verbringt viele Stunden täglich im Kontakt mit seinen Militärs zum Verlauf des Kriegs in der Ukraine. "Das ist eine Arbeit, die man nicht jeden Tag vor der Kamera sieht, eine Arbeit, über die man nicht in den Zeitungen liest", sagt sein Sprecher Dmitri Peskow in einem Radiointerview, aus dem die Staatsagentur Tass zitierte.

Putin kümmert sich demnach jeden Tag in der Woche um den Verlauf der Spezialoperation, wie der Angriffskrieg gegen die Ukraine im Sprachgebrauch des Kreml genannt wird. Zudem telefoniere Putin häufig mit Frontkommandeuren und einfachen Soldaten an der Front. Dies sei "eine ständige Praxis".

Spionage-Affäre: Moldau weist russischen Diplomaten aus

16.56 Uhr: Eine Spionage-Affäre belastet die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen der Republik Moldau und Russland. Das südosteuropäische Land hat einen russischen Diplomaten ausgewiesen und den russischen Botschafter einbestellt, um ihm eine formelle Protestnote zu übergeben. Die Regierung in Moskau kündigt eine Reaktion auf die Ausweisung an, die sie als "unfreundlichen Akt" bezeichnet.