Selenskyj gibt seinem Volk ein Versprechen

Selenskyj: Gebietsabtretungen nur mit Erlaubnis des Volkes

6.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will auf Gebietsabtretungen im Zuge einer möglichen Friedenslösung mit Russland nicht eingehen, ohne dass das Volk dem zustimmt. "Sie müssen verstehen, dass jede Frage, die die territoriale Integrität der Ukraine betrifft, nicht von einem Präsidenten, einer einzigen Person oder von allen Präsidenten der Welt ohne das ukrainische Volk gelöst werden kann", sagte Selenskyj der Zeitung "Le Monde" und anderen französischen Medien in einem Interview.

Erste F-16-Kampfjets sollen in der Ukraine im Einsatz sein

Selenskyj lehnt China als Vermittler ab

1.17 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt China als Vermittler in dem seit 29 Monaten andauernden Krieg mit Russland ab. "Wenn China will, kann es Russland dazu zwingen, diesen Krieg zu beenden. Ich möchte nicht, dass (China) als Vermittler auftritt. Ich möchte, dass es Druck auf Russland ausübt, um diesen Krieg zu beenden", sagte Selenskyj zu Reportern.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba war vor kurzem in China, das allgemein als Russland nahestehend gilt. Russland hat die Ukraine im Februar 2022 massiv angegriffen. Die Schweiz hat im Juni auf Bitten der Ukraine einen Friedensgipfel ausgerichtet, zu dem aber Russland nicht eingeladen war und an dem China nicht teilnahm. Im November soll es einen zweiten solchen Gipfel geben - womöglich diesmal mit Russland. China veröffentlichte am 23. Mai zusammen mit Brasilien einen separaten Sechs-Punkte-Friedensplan. Darin wird eine internationale Friedenskonferenz unterstützt, die von beiden Kriegsparteien anerkannt würde.

Ukraine setzt Rückzahlung für Schulden kurzzeitig aus

1.10 Uhr: Die Ukraine wird ab dem 1. August ihre Zahlungen für Auslandsschulden vorübergehend aussetzen. Damit gerät das Land in einen wahrscheinlich kurzzeitigen Zahlungsausfall, wie aus einer am Mittwoch verabschiedeten Resolution hervorgeht. Die erste Kuponzahlung war am Donnerstag fällig. Am Mittwoch unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj ein entsprechendes Gesetz, das die Aussetzung solcher Zahlungen bis zum 1. Oktober erlaubt. Im Juli hatte die Ukraine eine vorläufige Einigung mit einem Ausschuss ihrer wichtigsten Anleihegläubiger über die Umstrukturierung ihrer internationalen Schulden in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar bekannt gegeben.