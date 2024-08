Die Ukraine greift einen russischen Flughafen in Rostow an. Eine russische Drohne trifft einen Bus in Charkiw. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj kündigt Entbürokratisierung beim Militär an

6.36 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt nach mehr als zwei Jahren Kampf gegen den russischen Angriffskrieg nun eine Entbürokratisierung beim Militär an. "Wir bereiten neue, völlig moderne Lösungen für unsere Kämpfer vor, die definitiv eine Menge unnötiger Bürokratie und Papierkram in den Einheiten beseitigen werden", sagt Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Die innovativen Entscheidungen würden schon bald der Öffentlichkeit vorgestellt, sagt er nach einem Treffen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums. Details nennt er nicht.

Selenskyj ließ sich nach eigenen Angaben auch durch den Oberkommandierenden Olexander Syrskyj über die Lage an der Front informieren. Die schwersten Kämpfe gebe es um Pokrowsk im Gebiet Donezk. Dort brauche es eine verstärkte Antwort gegen die russischen Besatzer, sagt Selenskyj. Die Soldaten hielten dort trotz der russischen Erstürmungen Stand und gewährleisteten so den Schutz im ganzen Osten des Landes. Auch in der Region Charkiw und in anderen Teilen werde nicht nachgelassen bei der Verteidigung.

Ratingagentur stuft Ukraine auf "selektive" Zahlungsunfähigkeit herab

4.26 Uhr: Die Agentur S&P Global stuft die Kreditwürdigkeit der Ukraine am Freitag auf "selektive" Zahlungsunfähigkeit herab. Der Grund dafür sei, dass das Land diese Woche eine internationale Anleihezahlung verpasst habe, teilt die Agentur mit. Die Zahlung von 34 Millionen Dollar befindet sich zwar noch in der tilgungsfreien Zeit, aber laut S&P gibt es kaum eine Chance, dass sie demnächst getilgt wird. Mehr zu den Schulden der Ukraine lesen Sie hier.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ein Gesetz unterzeichnet, das es erlaubt, die Schuldenzahlungen auszusetzen, während das Land seine Umstrukturierung abschließt. "Wir erwarten nicht, dass die Zahlung innerhalb der vertraglich festgelegten tilgungsfreien Zeit von 10 Geschäftstagen erfolgt", sagt die Ratingagentur und fügt hinzu, dass die Anleihen des Landes nach Abschluss der Umstrukturierung auf "D" für einen vollständigen Zahlungsausfall zurückfallen würden. Wenn die Umstrukturierung der Fremdwährungshandelsschulden in Kraft trete, könnte man den Ausfall als überwunden betrachten und das Rating anheben, erklärt S&P.

Angriff auf russischen Militärflughafen

3.05 Uhr: Bei einem ukrainischen Angriff auf einen russischen Militärflughafen hat es mehrere Explosionen gegeben. Nach Angaben des russischen Gouverneurs in der Region Rostow, Vasily Golubew, seien mehrere Lagerhallen beschädigt worden. In Berichten in sozialen Medien ist von brennenden Öldepots und explodierter Munition auf dem Morozovsk-Flugfeld die Rede. Auf dem Flughafen sind Su-34-Kampfjets des 559th Bomber Flugregiments stationiert. Lesen Sie hier mehr darüber, wie Russland versucht, sich solchen Angriffen zu entziehen.

Drohne trifft Bus in der Region Charkiw

11.11 Uhr: In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine hat eine russische Drohne einen Bus getroffen. Sechs Bauarbeiter seien verletzt worden, teilt Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Einer der Verletzten sei in kritischem Gesundheitszustand. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Stadt Derhatschi ereignet, die etwa 40 Kilometer von Hlyboke an der Grenze zu Russland entfernt liegt.

Dort haben die russischen Truppen im Mai eine neue Front eröffnet. Das ukrainische Militär stoppte die russische Offensive und schickte umgehend Verstärkung, nachdem Russland bis zu zehn Kilometer in das Grenzgebiet vorgedrungen war.

ISW: Russische Vorstöße langsam, aber stetig