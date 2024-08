An der ukrainisch-russischen Grenze gibt es schwere Kämpfe. Ein russischer Reporter wurde schwer verletzt. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Militärblogger kritisieren Versagen der Militärführung

3.07 Uhr: Mehrere russische Militärblogger haben das russische Militärkommando scharf kritisiert, weil es die Vorbereitungen für die ukrainische Offensiv in der Oblast Kursk nicht erkannt hat. Die Online-Kommentatoren bemängelten, dass die russischen Streitkräfte den ukrainischen Angriff hätten verhindern müssen. Moskau habe gewusst, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Region Kräfte und Mittel anhäuften, berichtete das Institute for the Study of War (ISW).

Einige Bogger beklagten, dass die unzureichende Reaktion des russischen Militärkommandos auf Unterschätzung der ukrainischen Truppenverstärkungen, zu große Zuversicht in die russischen Verteidigungen im Grenzgebiet, falsche Annahmen über die Erschöpfung der ukrainischen Streitkräfte oder unzutreffende Berichte über die aktuelle Lage zurückzuführen sei. Ein prominenter russischer Blogger kritisierte Verteidigungsminister Andrei Beloussow dafür, dass er bei seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister es versäumt habe, ineffektive Kommandeure zu entfernen.

Ein anderer Militärblogger schrieb laut ISW, dass die ukrainischen Offensivoperationen in der Oblast Kursk bewiese, dass das russische Militärkommando "strategische Fehlkalkulationen" gemacht habe und dass Vetternwirtschaft im russischen Militär ineffektive Militärbeamte schütze.

Prominenter russischer Report in Kursk verletzt

2.45 Uhr: Der prominente russische Propagandist und kremlnahe Fernsehreporter Jewgeni Poddubny ist bei einem Angriff auf das russische Gebiet Kursk am Mittwoch verletzt worden, meldet die staatliche russische Medienagentur Rossiya 24. Der 40-jährige Poddubny ist einer der führenden kremlnahen Reporter Russlands, der über russische Konflikte in Syrien, Georgien und der Ukraine berichtet hat. Das russische Gesundheitsministerium erklärte, Poddubny sei bei Bewusstsein und liege in einem örtlichen Krankenhaus "auf der Intensivstation".

Ukraine: Haben russisch besetzte Insel gestürmt

1.10 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine russisch besetzte Insel im Schwarzen Meer gestürmt. Beim Angriff auf die sogenannte Tendra-Nehrung seien russische Soldaten getötet und Ausrüstung beschädigt worden. Lesen Sie hier mehr über die Attacke und was Russland dazu sagt.

Gouverneur in Kursk erklärt Notstand

20.03 Uhr: In der russischen Region Kursk ist inmitten einer ukrainischen Bodenoffensive der Notstand ausgerufen worden. Dies teilt der Gouverneur der Region, Alexej Smirnow, in einem Posting auf der Nachrichten-App Telegram mit. Die Ukraine ist bei einem Gegenangriff weit auf russisches Gebiet bei Kursk vorgestoßen. Die Offensive hatte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums am Dienstag begonnen und am Mittwoch den Nordwesten der Stadt Sudscha erreicht.

Russland verstärkt wegen Kämpfen Schutz von AKW Kursk

19.43 Uhr: Aufgrund des ukrainischen Vorstoßes ins russische Grenzgebiet Kursk hat die russische Nationalgarde den Schutz des Atomkraftwerks Kursk verstärkt. Außerdem seien zusätzliche Kräfte für die Bekämpfung von Sabotage- und Aufklärungstrupps in den Gebieten Kursk und Belgorod herangezogen worden, teilt die Behörde mit. Das geschehe in Kooperation mit den russischen Grenztruppen und der Armee. Das Atomkraftwerk mit vier Blöcken und einer Leistung von fast zwei Gigawatt befindet sich nur gut 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Tags zuvor hatten ukrainische Truppen unterstützt von Panzern und Artillerie die russische Grenze vom Gebiet Sumy aus bei Sudscha überschritten. Unbestätigten Berichten zufolge seien sie dabei bis zu 15 Kilometer in Richtung des AKWs vorgedrungen. Die Ukraine wehrt sich seit über zweieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

Video | Ukraine stößt auf russisches Gebiet bis nach Kursk vor Quelle: Glomex