Eine russische Rakete trifft eine Klinik im Zentrum der Stadt Charkiw. In Kiew soll es in der Nacht Angriffe gegeben haben. Alle Informationen im Newsblog.

Neue Festnahmen wegen Skandalen in Moskaus Militärapparat

16.42 Uhr: Die Serie der Festnahmen wegen Korruptions- und Betrugsskandalen beim russischen Militär reißt nicht ab. Wegen Annahme von Bestechungsgeldern in besonders großem Umfang sei der frühere Chef der Verwaltung für die Beschaffung unter anderem von Wäsche und chemischen Reinigungsmitteln für die Armee verhaftet worden, teilt das Ermittlungskomitee in Moskau mit. Dem Offizier Wladimir Demtschik drohen bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Zuvor war auch der Direktor des Militärparks "Patriot" wegen Veruntreuung von Staatsgeldern festgenommen worden. In Haft sind bereits auch mehrere Armeegeneräle, darunter zwei Vizeverteidigungsminister.

Die Ermittlungen gegen Demtschik seien noch nicht abgeschlossen, heißt es. Der ehemalige Ministeriumsmitarbeiter habe nach ersten Erkenntnissen 2017 von einem Unternehmer vier Millionen Rubel (rund 42.000 Euro) für den Abschluss eines Vertrags mit dem Ministerium kassiert. Die Firma habe dann im Lauf von zwei Jahren 574 Millionen Rubel durch weitere Aufträge verdient.

Der russische Militärapparat gilt als extrem korrupt. Ende Juli kam der frühere Vizeverteidigungsminister Dmitri Bulgakow in Untersuchungshaft. Der 69-jährige Träger der Auszeichnung "Held Russlands" war in den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für die materiell-technische Ausstattung der Streitkräfte zuständig gewesen, bis er nach zahlreichen Pannen am 24. September 2022 entlassen wurde.

Russland behauptet: Haben seit Mitte Juni Hunderte Quadratkilometer erobert

13.11 Uhr: Russlands Truppen haben nach Angaben des russischen Nationalen Sicherheitsrates seit 14. Juni insgesamt 420 Quadratkilometer an ukrainischem Territorium erobert. Das teilt der Sekretär des Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Schoigu, der zuvor lange Verteidigungsminister war, übernahm im Mai den einflussreichen Posten. Den Vorsitz des Gremiums hat Präsident Wladimir Putin.

Russischer Generalstabschef besucht Kriegsgebiet

12.38 Uhr: Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hat bei einem Besuch im Kriegsgebiet in der Ostukraine Soldaten nach den jüngsten Gebietseroberungen mit Orden für die Erfüllung militärischer Aufgaben ausgezeichnet. Er wünsche ihnen weiterhin Erfolg, sagt Gerassimow laut einem vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Video, das ihn in einem unterirdischen Kommandopunkt in verschiedenen Räumlichkeiten zeigt.

Der Chef des Generalstabs habe sich von Kommandeuren über die Lage an den verschiedenen Abschnitten der Front informieren lassen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Demnach gab Gerassimow auch die nächsten Kampfaufgaben aus. Details wurden nicht genannt. Auch der Ort der Aufnahme ist geheim.

Russland meldet: Haben Dorf in Donezk eingenommen

12.24 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau das Dorf Tymofijiwka in der Region Donezk eingenommen. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Berichte über das Kampfgeschehen nicht. Donezk liegt im Osten der Ukraine und bildet zusammen mit der Region Luhansk den Donbass, der durch Bergbau und Industrie geprägt ist. Russland hat die beiden Region sowie Saporischschja und Cherson weiter im Süden für annektiert erklärt.

Russland fürchtete wohl ukrainischen Angriff auf Marineparade

11.06 Uhr: Russland hat einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge im vergangenen Monat einen Angriff der Ukraine auf die Militärparade am Tag der Marine befürchtet, bei der auch Präsident Wladimir Putin anwesend war. In dem Bericht wurde Vize-Außenminister Sergej Rjabkow zitiert, wonach die Bedenken über die vermuteten Angriffspläne so groß gewesen seien, dass sich Verteidigungsminister Andrei Beloussow deswegen an seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin gewandt habe. Einzelheiten darüber seien als Staatsgeheimnis eingestuft worden. Weitere Informationen wurden nicht mitgeteilt. Das ukrainische Außenministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage dazu. Russland hatte den Tag der Marine am 28. Juli mit einer Militärparade in St. Petersburg gefeiert.