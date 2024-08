Belarus befürchtet angeblich Angriff der Ukraine

Belarus: Bewaffnete Provokation durch Ukraine wahrscheinlich

13.30 Uhr: Die Regierung von Belarus behauptet, dass eine bewaffnete Provokation der benachbarten Ukraine wahrscheinlich sei. Die Lage an der Grenze sei weiterhin angespannt, sagt Verteidigungsminister Viktor Chrenin der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge. "Angesichts der Präsenz ukrainischer bewaffneter Einheiten in den Grenzgebieten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf unserem Territorium bewaffnete Provokationen sowie spektakuläre Aktionen vorbereitet und ausgeführt werden, auch unter Beteiligung belarussischer nationalistischer Formationen", sagt Chrenin.

Er äußert sich mehr als eine Woche nach dem Einfall ukrainischer Truppen in die russische Oblast Kursk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist einer der engsten Verbündeten des russischen Staatsoberhauptes Wladimir Putin. Am Donnerstag sagte Lukaschenko, die Ukraine könne auch Belarus angreifen und den Krieg ausweiten.

Ukraine: Einsatz in Kursk nötig für Friedensgespräche

12.12 Uhr: Der Einsatz der ukrainischen Truppen in der russischen Oblast Kursk ist nach Darstellung der Regierung in Kiew nötig, um Russland zu Friedensgesprächen zu bewegen. "Wir müssen Russland erhebliche taktische Niederlagen zufügen", schreibt Mychajlo Podoljak, der Leiter des Stabes des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.

"In der Region Kursk sehen wir deutlich, wie das militärische Mittel zielgerichtet eingesetzt wird, um die Russische Föderation zu einem fairen Verhandlungsprozess zu bewegen." Die ukrainischen Truppen haben am 6. August überraschend die Grenze überquert und sind in Kursk vorgerückt.

Ukraine meldet russische Angriffe im Donbass

11.56 Uhr: Die russischen Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs weiter aktiv im Donbass an. Besonders schwere Kämpfe gebe es in den Richtungen Pokrowsk, Torezk und Kurachowe, teilt der Generalstab in Kiew mit. Insgesamt seien 144 militärische Zusammenstöße innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Russen hätten mit Dutzenden Luftschlägen und Artillerie angegriffen, die Attacken seien abgewehrt worden, heißt es im Militärbericht. Die russischen Truppen wollen den Donbass komplett unter ihre Kontrolle bringen.

Beide Kriegsparteien melden zudem erneut den Abschuss zahlreicher Drohnen nach gegenseitigen Angriffen. Russland setzt seine Offensiven im Donbass auch nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen in der russischen Region Kursk fort.

Moskau: Abgeordnetenverbund ist unerwünschte Organisation

10.34 Uhr: Ein in Berlin gegründeter Verbund russischer Regional- und Kommunalpolitiker, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilen, ist in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Vertreter der Organisation "Abgeordnete des friedlichen Russlands" würden in Deutschland an Veranstaltungen mit "antirussischer Ausrichtung" teilnehmen, teilt die Generalstaatsanwaltschaft nach Angaben russischer Agenturen mit. "Sie verbreiten irreführende Informationen über die Tätigkeit russischer staatlicher Stellen und unterstützen extremistische Vereinigungen".