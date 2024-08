Selenskyj will Russland dazu zwingen, einen Frieden zu schließen. Die Ukraine gibt an, mehr als 1.000 Quadratkilometer in Russland zu kontrollieren. Alle Informationen im Newsblog.

China meldet sich zu Kursk-Offensive zu Wort

1.20 Uhr: Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hat sich zum jüngsten Vorstoß ukrainischer Truppen im russischen Gebiet Kursk geäußert. Er verwies auf die zuvor gemachten Forderungen China, nach denen es keine Ausweitung des Kriegsschauplatzes, keine Eskalation der Kämpfe und kein Anheizen des Kriegs geben solle. China sieht sich offiziell als neutral, hat aber Moskaus Invasion der Ukraine nicht verurteilt. Außerdem unterhält Peking wichtige Wirtschaftsbeziehungen mit Moskau.

Selenskyj: Müssen Russland zu Frieden zwingen

0.12 Uhr: Russland muss nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Frieden gezwungen werden. In seiner nächtlichen Ansprache erklärt er unter Hinweis auf den russischen Staatschef Wladimir Putin: "Wenn Putin so sehr kämpfen will, muss Russland gezwungen werden, Frieden zu schließen." Der jüngste Vorstoß auf russisches Territorium sei für die Ukraine eine Frage der Sicherheit. Es seien Gebiete erobert worden, von denen aus Russland Angriffe gestartet habe. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt zunächst nicht vor.

Montag, 12. August

Ukraine: Kontrollieren etwa 1.000 Quadratkilometer in Russland

19.46 Uhr: Die Ukraine kontrolliert nach eigener Darstellung durch ihren mehrtägigen Vorstoß inzwischen etwa 1.000 Quadratkilometer des russischen Staatsgebiets. Dies entspricht etwas mehr als der Fläche Berlins. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram ein Video eines entsprechenden Berichts von Armeechef Olexandr Syrskyj zur Offensive in der Oblast Kursk. Deren Gouverneur, Alexej Smirnow, hatte zuvor erklärt, die Ukraine sei zwölf Kilometer vorgerückt und habe 28 Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht.

Kursk liegt nordöstlich der Ukraine. Die ukrainischen Truppen überquerten am 6. August überraschend die Grenze. Staatlichen russischen Medien zufolge wurden inzwischen auch 11.000 Menschen aus Teilen der Nachbarregion Belgorod evakuiert. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte am Montag, die Regierung in Kiew versuche "mit Hilfe ihrer westlichen Herren" sich in eine bessere Position für etwaige Verhandlungen zu bringen. Die vordringliche Aufgabe sei nun, den Feind wieder zu vertreiben. Nach seinen Angaben hat die russische Armee dagegen entlang der restlichen, etwa 1.000 Kilometer langen Front ihr Vorrücken beschleunigt.

Russische Angriffe im Donbass: New York könnte als Nächstes fallen

18.35 Uhr: In der ostukrainischen Region Donezk macht Russland weiter Geländegewinne. Eine der am heißesten umkämpften Orte ist eine Kleinstadt mit einem kuriosen Namen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Italien und Schweiz für Friedensgipfel mit russischer Teilnahme

16.25 Uhr: Italien und die Schweiz wollen sich für einen zweiten Friedensgipfel zum Ukraine-Krieg einsetzen, an dem auch Russland teilnehmen soll. Der italienische Außenminister Antonio Tajani und dessen Schweizer Amtskollege Ignazio Cassis unterzeichnen nach einem Treffen in Locarno eine gemeinsame Erklärung, in der sie vereinbaren, die "bestmöglichen Bedingungen für einen zweiten Friedensgipfel zu schaffen, an dem alle Parteien, einschließlich Russlands, und alle relevanten globalen Akteure teilnehmen".

Tajani und Cassis fordern alle betroffenen internationalen Akteure auf, keine Mühe zu scheuen, um eine gemeinsame Verhandlungsplattform zu schaffen. Diese solle auf der Achtung des Völkerrechts und der in der UN-Charta verankerten Grundsätze der territorialen Integrität und der Souveränität der Staaten beruhen. Sie betonen, dass man Frieden nur unter Einbeziehung aller beteiligten Akteure und dem Dialog mit ihnen erreichen könne.

Gouverneur: 121.000 Menschen aus Kursk evakuiert