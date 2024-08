Giftspinne tötet Mann in Italien

11.24 Uhr: Nordkorea verurteilt den ukrainischen Vorstoß auf russisches Gebiet als "unverzeihlichen Akt der Aggression und des Terrors". Das Außenministerium bezeichnete die Regierung in Kiew laut der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA als "Marionetten-Regime", das bei der Militäraktion von den USA und dem Westen unterstützt worden sei.

Die Vereinigten Staaten trieben die Situation an den Rand eines Dritten Weltkriegs. Sie hätten dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj tödliche Waffen in "astronomischer Höhe" geliefert. Nordkorea werde Russland beim Schutz seiner Souveränität immer zur Seite stehen.

Ukrainische Armee: Luftwaffe zerstört weitere Brücke in Kursk

10.41 Uhr: Die ukrainische Armee hat bei ihrer Offensive in der westrussischen Region Kursk nach eigenen Angaben eine weitere wichtige Brücke getroffen. "Eine weitere Brücke weniger. Die Luftwaffe beraubt den Feind weiterhin mit präzisen Luftangriffen seiner logistischen Fähigkeiten", erklärte der ukrainische Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Seiner Erklärung fügte er ein Video von dem Angriff hinzu.

Bereits am Samstag hatte die russische Führung Kiew vorgeworfen, eine strategisch wichtige Brücke in der Nähe des Kampfgeschehens in der Region zerstört zu haben. Nach Angaben des Regionalgouverneurs von Kursk, Alexej Smirnow, befand sich die Brücke rund elf Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt im Kreis Gluschkowo.

Ukrainischer Botschafter hofft auf "Machtwort" beim Haushalt

6.55 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat die Bundesregierung aufgefordert, in ihrer Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. Makeiev sagte der "Bild am Sonntag": "Die Sicherheit Europas hängt von der Fähigkeit und dem politischen Willen Deutschlands ab, weiterhin eine Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine zu spielen."

Die Ukraine hoffe, dass die Bundesregierung Wege zur Finanzierung der gemeinsamen Sicherheitsbedürfnisse finden werde und "dass der Bundestag sein Machtwort für den Haushalt 2025 stark und klar sprechen wird".

Hintergrund ist ein Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS), wonach die Bundesregierung vorerst kein zusätzliches Geld für die militärische Unterstützung der Ukraine mehr freigibt. Die Zeitung beruft sich auf einen Brief von Finanzminister Christian Lindner (FDP) vom 5. August. Stattdessen setzt man darauf, dass die Ukraine – wie von den G7-Staaten beschlossen – künftig auch mit Hilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen unterstützt werden kann.

Drohnentrümmer lösen Dieselbrand im russischen Rostow aus

6.07 Uhr: Trümmer einer zerstörten ukrainischen Drohne haben in einem Industrielager in der russischen Region Rostow ein Feuer in einem Dieseltank ausgelöst. "Feuerwehreinheiten wurden gerufen, um den Brand zu löschen", sagte der Gouverneur der südwestrussischen Region, Wassili Golubew auf der Nachrichten-App Telegram. Die Fakten konnten nicht unabhängig überprüft werden. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt noch nicht vor.

Luftabwehreinheiten wehren Angriff auf Kiew ab

5.57 Uhr: Ukrainische Luftabwehreinheiten haben am frühen Sonntag versucht, einen russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren. Dies teilte die Militärverwaltung der Hauptstadt mit. Ein Zeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, er habe Explosionen gehört, die wie Luftabwehrsysteme klangen. Für Kiew und die umliegenden Regionen ist in der Nacht eine Luftangriffswarnung herausgegeben worden.

Sonntag, 18. August

