In der Region Belgorod wird der Notstand ausgerufen. Die Ukraine will in Kursk eine Pufferzone schaffen. Alle Informationen im Newsblog.

Russland ordnet weitere Evakuierungen an

3.50 Uhr: Angesichts des Vormarsches ukrainischer Streitkräfte in die russische Grenzregion Kursk ordnen die Behörden die Evakuierung des Bezirks Gluschkow an. Der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow teilt über den Nachrichtendienst Telegram mit, dass die Polizei und andere staatliche Stellen die Evakuierung koordinieren werden. In dem Bezirk, der direkt an die Ukraine grenzt, leben rund 20.000 Menschen. Die Ukraine erklärt, ihre grenzüberschreitende Offensive sei seit Tagesbeginn ein bis zwei Kilometer in die Region Kursk vorgedrungen. Zudem hätten ukrainische Truppen die russische Grenzstadt Sudscha von Moskaus Streitkräften befreit. Mindestens 200.000 Menschen wurden bereits aus der Region evakuiert.

Hafen in Odessa unter Beschuss

2.32 Uhr: Russlands Militär hat ukrainischen Angaben zufolge die Hafeninfrastruktur von Odessa unter Beschuss genommen. Bei dem Angriff auf die Anlage am Schwarzen Meer seien mindestens zwei Personen verletzt worden, teilen die regionalen Behörden mit. Bei den beiden bekannten Fällen handelt es sich der Generalstaatsanwaltschaft zufolge um einen Hafenmitarbeiter und einen Fahrer von Getreidetransporten. Russland habe bei der Attacke eine ballistische Rakete eingesetzt, ergänzt der zuständige Gouverneur Oleh Kiper. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.

Ukraine will Pufferzone in Kursk

1.11 Uhr: Mit ihrem stetigen Vormarsch in die russische Oblast Kursk schafft die Ukraine nach eigenen Angaben eine Pufferzone. Diese diene dem Zweck, die ukrainischen Gemeinden im Grenzgebiet vor täglichen feindlichen Angriffen zu schützen, sagte Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch. "Wir setzen unseren Vormarsch in der Region Kursk fort", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Derweil traf sich Selenskyj mit hohen Regierungsmitgliedern, um über die humanitäre Lage und eine mögliche Einrichtung von Militärverwaltungen in dem besetzten Gebiet zu beraten. Dieses umfasst nach Angaben der Ukraine mehr als 1.000 Quadratkilometer. Bei dem jüngsten Vormarsch seien mehr als 100 russische Soldaten gefangengenommen worden.

Mittwoch, 15. August

Verurteilter im Nemzow-Mordfall zieht in Russlands Krieg

19.57 Uhr: Einer der Verurteilten im Fall des ermordeten Kremlgegners Boris Nemzow hat sich nach offiziellen Angaben für den Einsatz im Kriegsgebiet in der Ukraine gemeldet. Die Internetausgabe der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta", die im Exil in Europa arbeitet, berichtet, dass der Verurteilte im russisch besetzten Mariupol stationiert sei. Derzeit soll er demnach aber Urlaub in seiner Heimat in der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus machen.

Nachdem er für den Dienst unterschrieben hatte, sei er im März begnadigt und freigelassen worden, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die russische Justiz. Demnach unterschrieb der Mann einen Einjahresvertrag mit dem Verteidigungsministerium darüber, Aufgaben im Kriegsgebiet in der Ukraine auszuführen.

Der ehemalige Vize-Regierungschef Nemzow war 2015 in Kremlnähe erschossen worden. Ein Gericht in Moskau hatte 2017 den mutmaßlichen Mörder und vier Komplizen aus dem Nordkaukasus zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Mord an Nemzow wirft noch immer viele Fragen auf. Seine Familie beklagte, dass nach den Drahtziehern nie wirklich gesucht worden sei. Nemzow gehörte zu den schärfsten Kritikern des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Selenskyj: Halten uns an humanitäres Recht

18.44 Uhr: Die ukrainischen Truppen halten sich bei ihrem Vormarsch in die westrussische Region Kursk nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj "strikt" an internationale Konventionen und humanitäres Recht. Dies sei bei einer Sitzung der ukrainischen Führung besprochen worden, berichtet Selenskyj auf der Plattform X. Für die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete sei humanitäre Hilfe vorbereitet worden. Vertretern internationaler Organisationen soll der Zugang zu den Gebieten erlaubt werden.

