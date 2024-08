Die Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk. Dort sollen russische Bürger keine Dating-Apps mehr nutzen. Alle Informationen im Newsblog.

Berichte: Ukraine eröffnet neue Front in Brjansk

21.10 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben im Krieg gegen Russland womöglich eine weitere Front eröffnet. Wie mehrere Militärblogger berichten, ist die Armee über die russische Grenze in den Klimowskij-Bezirk in der Region Brjansk vorgerückt. Dort sollen aktuell Kämpfe stattfinden. Brjansk grenzt auch an Belarus und liegt 180 Kilometer nordöstlich von Kiew entfernt.

In der Nacht zu Mittwoch hatte die Ukraine Russland mit zahlreichen Kampfdrohnen angegriffen. Das russische Militär gab danach an, 45 Drohnen unter anderem vor Moskau abgeschossen zu haben. Allein 23 Drohnen davon seien über dem Grenzgebiet Brjansk niedergegangen.

Darum kann Russland die Kursk-Offensive nicht stoppen

19.25 Uhr: 35 Kilometer. So tief sollen ukrainische Truppen laut Darstellung des ukrainischen Armeechefs Oleksandr Syrskyj seit dem Beginn der Offensive am 6. August in die russische Region Kursk vorgedrungen sein. Warum die russische Armee darauf bislang keine Antwort gefunden hat, lesen Sie hier.

Russen-Kommandant verspricht Soldaten Einzug in den Himmel

18.41 Uhr: Um den ukrainischen Vormarsch auf Kursk zu stoppen, schickt Russland teils schlecht ausgebildete Truppen ins Gefecht. Wie ein Kommandant versucht, die Eltern der Soldaten zu motivieren, lesen Sie hier.

Russland: Wahlhelfer in Kursk bekommen Schutzwesten und Helme

16.48 Uhr: Bei den vorgezogenen Regionalwahlen im umkämpften russischen Grenzgebiet Kursk will Russland die Wahlhelfer mit Schutzwesten und Helmen ausstatten. Außerdem werden zusätzliche Wahllokale in anderen Landesteilen eingerichtet, in die Menschen aus der Region geflohen seien, wie die Vorsitzende der regionalen Wahlkommission, Tatjana Malachowa, nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen sagte. In der Region herrscht offiziell Ausnahmezustand.

In Kursk läuft seit zwei Wochen eine Gegenoffensive der von Russland angegriffenen Ukraine. Dabei wurden nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Olexander Syrskyj inzwischen mehr als 1.260 Quadratkilometer und 93 Ortschaften eingenommen. Nach russischen Behördenangaben sind mehr als 120.000 Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen. Für sie wurden Hunderte Notunterkünfte eingerichtet. Der Kreml hat das Gebiet zudem zur Zone für Anti-Terror-Operationen erklärt.

Vom 6. bis 8. September sind in zahlreichen Regionen Russlands Wahlen angesetzt. Gewählt werden Gouverneure und regionale Parlamente. Die zentrale Wahlleitung in Moskau hatte entschieden, dass Bürger in den Grenzgebieten schon vorzeitig abstimmen können, darunter in den Regionen Kursk, Belgorod und Brjansk. Im Gebiet Kursk etwa steht der geschäftsführende Gouverneur Alexej Smirnow zur Wahl. Die vorgezogenen Wahlen sollen am 28. August beginnen.

Russland: Ein Toter in Kursk-Region nach Drohnenangriff

14.10 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist nach russischen Angaben in der Region Kursk ein Mensch getötet worden. Zwei Personen seien verletzt worden, teilt der amtierende Gouverneur der Region, Alexej Smirnow, via Telegram mit. Eine ukrainische Drohne habe einen Sprengsatz auf ihr Auto abgeworfen.

Ukraine kann Vollmitglied beim Internationalen Strafgerichtshof werden

12.22 Uhr: Das ukrainische Parlament hat Abgeordneten zufolge am Mittwoch dafür gestimmt, das sogenannte Römische Statut zu ratifizieren. Damit kann das Land Teil des Internationalen Strafgerichtshofs werden. Eine volle Mitgliedschaft gilt als wichtiger Schritt bei der Annäherung an die EU. Der Gerichtshof hat internationale Haftbefehle unter anderem für Russlands Präsident Wladimir Putin ausgesprochen.

Putin und Kadyrow inspizieren Truppen in Tschetschenien

3.58 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin besucht zum ersten Mal seit 13 Jahren die nordkaukasische Republik Tschetschenien. Gemeinsam mit dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow inspiziert er dort Truppen und Freiwillige, die sich auf einen Einsatz in der Ukraine vorbereiten. "Solange wir Männer wie euch haben, sind wir absolut unbesiegbar", sagt Putin zu den Truppen in der Russischen Universität für Spezialeinheiten, einer Trainingsschule im tschetschenischen Gudermes, wie es auf der Internetseite des Kremls heißt.