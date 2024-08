Russische Luftangriffe: Polen lässt Kampfjets aufsteigen

"Seit den frühen Morgenstunden sind intensive Aktivitäten der Langstreckenluftwaffe der Russischen Föderation zu beobachten, die mit Angriffen auf Objekte verbunden sind, die sich unter anderem auf dem westlichen Territorium der Ukraine befinden", heißt es in dem X-Beitrag weiter. Zuletzt sei eine ähnlich starke Aktivität am 8. Juli registriert worden. Damals starben mindestens 42 Menschen in der Ukraine bei russischen Luftangriffen, mehr als 200 weitere wurden verletzt.