Ukraine warnt vor iranischen Raketen für Russland

21 Uhr: Die Ukraine hat den Iran eindringlich aufgerufen, Russland unter keinen Umständen mit ballistischen Raketen für seinen Angriffskrieg auszustatten. Wenn Berichte internationaler Medien bestätigt würden, dass der Iran Russland mit diesen Raketen für Angriffe auf die Ukraine versorge, werde das schwere Folgen für die bilateralen Beziehungen zwischen Kiew und Teheran haben, teilt das Außenministerium mit. Gemäß den Regeln der Vereinten Nationen und des internationalen Rechts sei Russland ein Aggressorstaat.

Gleichwohl bereite Sorgen, dass Teheran und Moskau ihre militärische Zusammenarbeit vertiefen und so die Sicherheit nicht nur der Ukraine, sondern ganz Europas, im Nahen Orten und in der Welt bedrohten, teilt das Außenministerium in Kiew weiter mit. Die iranische Führung müsse durch Taten überzeugen, dass sie Russland Kriegsmaschine nicht unterstütze, heißt es. Die internationale Gemeinschaft müsse den Druck auf Teheran und Moskau erhören, um den internationalen Frieden und die Sicherheit zu schützen, heißt es in der Mitteilung des Außenministeriums in Kiew.

Der Iran dementiert indes einen Bericht der US-Zeitung "Wall Street Journal" über die Lieferung von ballistischen Raketen an Russland. "Der Iran hält die Lieferung von Militärhilfe für Kriegsparteien für unmenschlich und wird daher diesbezüglich nichts unternehmen", gibt Teherans UN-Mission in New York in einer Presseerklärung bekannt. Eine solche Kooperation schwäche auch den Friedensprozess und führe zu einer weiteren Eskalation des Konflikts. Auch dies wolle Teheran nicht, heißt es in der Presseerklärung laut dem Nachrichtenportal Mashregh.

Vitali Klitschko: Will er Selenskyj den Rang ablaufen?

16.18 Uhr: Vitali Klitschko ist einer der härtesten Kritiker der Regierung von Wolodymyr Selenskyj. In einem neuen Dokumentarfilm erhebt der Ex-Boxweltmeister erneut schwere Vorwürfe gegen den ukrainischen Präsidenten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland: Offenbar Explosionen in Munitionsdepot nach Drohnenangriff

15.45 Uhr: Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein russisches Munitionslager in der Nacht dauern die Brände Insidern zufolge auch am Nachmittag noch an. Es gebe vier große Brandherde, verlautet aus ukrainischen Sicherheitskreisen. Zudem detoniere ständig Munition. Der Drohnenangriff in der Grenzregion Woronesch habe einem Lager gegolten, das den Russen für die Lieferung von Munition und Ausrüstung in die Ukraine diene. Den Einsatz habe der ukrainischen Geheimdienst SBU geleitet.