Moskaus Militär meldet Einnahme weiteren Orts in der Ukraine

Selenskyj will "Siegesplan" bei Gipfel in Deutschland vorstellen

Das "Wall Street Journal" berichtete jedoch unter Berufung auf US-Vertreter, es handele sich lediglich um die bekannten Forderungen nach mehr Waffen und die Erlaubnis Raketen mit längerer Reichweite einsetzen zu dürfen. Eine umfassende Strategie gebe es nicht. An dem Treffen am 12. Oktober in Deutschland wird auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen, der vom 10. bis 13. Oktober zu einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik erwartet wird.