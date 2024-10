Umfrage unter Bundesbürgern Selenskyj in Berlin – Kippt die Stimmung? Von t-online , dpa , cc 11.10.2024 - 05:47 Uhr Lesedauer: 4 Min. Wolodymyr Selenskyj (l.) bei einem Besuch im Juni 2024 in Deutschland, neben ihm Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). (Quelle: Jens Büttner - Pool/Getty Images) Kopiert News folgen

Selenskyj in Berlin: Ein Generalmajor versichert der Ukraine die deutsche Unterstützung. Doch innerhalb der Bevölkerung scheint sich die Stimmung allmählich zu drehen.

Vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Freitag in Berlin hat Generalmajor Christian Freuding, der Leiter des Ukraine-Krisenstabes im Verteidigungsministerium, das Land anhaltender deutscher Unterstützung versichert.

"Jeden Tag rollen aus Deutschland Lastwagen in Richtung Ukraine, die Waffensysteme, Munition, Ausrüstung und Verpflegung für die Soldaten oder Stromgeneratoren an Bord haben", sagte er dem Tagesspiegel. "Es wird keinen Abbruch der Lieferungen an die Ukraine geben – schon allein deshalb, weil viele unserer Projekte über 2025 hinausreichen und bereits finanziert sind. Unsere Militärhilfe ist langfristig angelegt."

Freuding räumte ein, dass es "in einer für die Ukraine schwierigen militärischen Situation" beim kurzfristig abgesagten Ramstein-Gipfel darum hätte gehen sollen, "wie wir das Land zum jetzigen Zeitpunkt noch besser unterstützen können" und dass mehr Mittel auch aus Deutschland notwendig seien: "Tatsächlich übersteigt der Bedarf der Ukraine auch die vier Milliarden Euro, die bisher für das kommende Haushaltsjahr geplant sind." Trotzdem könne man "noch in 2024 bis zu 50 konkrete Projekte zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte realisieren, die die militärischen Fähigkeiten der Ukrainer signifikant stärken werden".

"Debatten gehören zur Demokratie", sagte Freuding an die Adresse derer, die weitere Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sehen: "Wir müssen uns in diesen Debatten immer klarmachen, dass vom weiteren Verlauf der Ereignisse in der Ukraine Freiheit und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar berührt sind." Der revanchistische Imperialismus Russlands werde nicht an der ukrainischen Grenze haltmachen.

Eigentlich wollte Selenskyj am Samstag an einem Ukraine-Gipfel mit 50 verbündeten Ländern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein teilnehmen. Nach der Absage von US-Präsident Joe Biden wegen des Hurrikans "Milton" wurde der Gipfel aber verschoben. Statt Biden kommt nun Selenskyj zu einem bilateralen Besuch nach Berlin.

Im Osten ist die Zustimmung besonders groß

Währenddessen gehen die Debatten um eine mögliche Beendigung des Krieges vor allem in Deutschland unvermindert weiter. Demnach spricht sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen dafür aus, dass Olaf Scholz nach fast zwei Jahren Funkstille wieder mit dem russischen Diktator Wladimir Putin spricht. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 59 Prozent für ein Telefonat der beiden aus. Nur 26 Prozent sind dagegen, 15 Prozent machten keine Angaben.

In Ostdeutschland ist der Wunsch nach einem solchen Gespräch besonders groß. Dort wird es von 68 Prozent der Befragten befürwortet und nur von 19 Prozent abgelehnt. Weniger einig sind die Deutschen hingegen in der Frage, ob die Ukraine für Frieden mit Russland auf einen Teil ihres Staatsgebiets verzichten sollte. 39 Prozent sagen, sie sollte keinen Zentimeter preisgeben. 22 Prozent meinen dagegen, die Ukraine sollte auf die bereits 2014 von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim verzichten.

Weitere 23 Prozent plädieren sogar dafür, dass Kiew neben der Krim auch Gebiete aufgeben sollte, die seit der Invasion im Februar 2022 von Russland besetzt wurden. Zusammen sind also 45 Prozent für einen Gebietsverzicht. Uneinigkeit besteht auch in der Frage, ob die Ukraine die Erlaubnis erhalten sollte, mit weitreichenden westlichen Waffen bis tief in russisches Territorium zu schießen. 42 Prozent sind eher dafür und 43 Prozent eher dagegen.

