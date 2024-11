Kopiert News folgen

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist längst kein regionaler Konflikt mehr. Nun kämpfen dort auch Männer aus dem Nahen Osten. Alle Informationen im Newsblog.

Jetzt schickt Russland Huthi-Söldner in die Ukraine

17.05 Uhr: Russland soll bereits mehrere Hundert Kämpfer der jemenitischen Huthi-Terrorgruppe rekrutiert und in den Krieg gegen die Ukraine geschickt haben. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere der Söldner, die mit der Zeitung gesprochen hätten. Demnach seien die Männer über eine dubiose Schleusergruppe nach Russland gebracht worden.

Um sie anzulocken, seien ihnen hoch bezahlte Jobs in russischen Fabriken und die russische Staatsbürgerschaft versprochen worden. Der Zeitung wurde nach eigenen Angaben auch ein Video zugespielt, das jemenitische Kämpfer Anfang Oktober in einem Waldstück in der Ukraine zeigen soll. Nicht alle der Kämpfer sollen freiwillig in der Ukraine sein. Manche berichten, dass sie nach der Ankunft in Russland mit Waffengewalt gezwungen worden seien, einen Vertrag mit der russischen Armee zu unterzeichnen.

Der US-Sonderbeauftragte für den Jemen, Tim Lenderking, bestätigte der Zeitung, dass Russland mit den Huthis in enger Verbindung stehe und der Terrorgruppe im Gegenzug für die Kämpfer Waffen liefere. "Diese Waffenlieferungen sind alarmierend, weil sie es den Huthis möglich machen werden, noch leichter Schiffe im Roten Meer und vielleicht darüber hinaus anzugreifen", so Lenderking. Die Huthi-Rebellen haben nach den Massakern der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 immer wieder westliche Handelsschiffe angegriffen. Der engste Verbündete der Huthis ist der Iran, der eng mit Russland zusammenarbeitet und Raketen und Kamikazedrohnen liefert.

Russische Militärblogger kritisieren Kommandanten

14.15 Uhr: Die Verluste der russischen Infanterie sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen, doch die ukrainische Armee vermutet, dass regelmäßig mehr als 1.000 Russen pro Tag im Kampf fallen.

Wie der russische Militärblogger "Zapitski Veterana" berichtet, sind die hohen Verluste dem Mangel an wirksamer Drohnenabwehr geschuldet. Der Blogger erklärt, dass Mannschaften, die ihre Stellungen in der Vorbereitung auf einen Angriff verlassen, lediglich einen schwach gepanzerten Truppentransporter und einen Kampfpanzer im Zug haben. "Sobald sie sich in Bewegung setzen, steigen die ukrainischen Drohnen auf", schreibt der Blogger. "Die gesamte Ausrüstung wird von FPV-Drohnen zerstört, überlebende Einheiten töten die Ukrainer mit Granaten, die sie ebenfalls von Drohnen abwerfen".

"Zapitski Veterana" kritisiert insbesondere den Mangel an Gerät zur elektronischen Kriegsführung – also etwa die Möglichkeit, Drohnen abzuwehren. Infanteriegruppen würden einfach nur in den Kampf geworfen, um kurz darauf von ukrainischen Drohnen getötet zu werden. Das kritisiert der Militärblogger scharf: "Ein Kommandant, der Einheiten ohne elektronischen Unterstützungsmaßnahmen in den Kampf schickt, ist ein Verbrecher, der vor ein Gericht gestellt werden sollte".

Russland: 34 ukrainische Drohnen zerstört

8.09 Uhr: Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht 34 ukrainische Drohnen zerstört. 27 davon seien über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgefangen worden.

