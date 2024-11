Auf dem Weg zu diesem Ziel würde es passen, zunächst die Besetzung von Teilen der Region Dnipropetrowsk zu sichern. Denn noch ist die Region nicht von Russland illegal annektiert. Hinzu kommt, dass trotz aller komplexen Pläne der Militärführung die russischen Truppen derzeit dazu nicht in der Lage sind. Die Geländegewinne der vergangenen Wochen wurden in zermürbenden Offensiven errungen und haben Russland viele Soldaten und Material gekostet.

Russland holt sich ausländische Unterstützung

Der britische Verteidigungsminister John Healey erklärte am 9. November, dass die russischen Streitkräfte im Oktober 2024 durchschnittlich 1.345 Soldaten pro Tag verloren hätten. Jakub Janovsky, Gründer von Oryx, einer Webseite zu Verteidigungsthemen, hat Daten zu Materialverlusten zusammengetragen. Demnach haben die russischen Streitkräfte im September und Oktober 197 Panzer, 661 gepanzerte Mannschaftstransportwagen (APCs) und 65 Artilleriesysteme mit einem Durchmesser von mehr als 100 mm an der gesamten Front verloren. Unabhängig überprüfen lassen sich all diese Angaben kaum.

Eine solche Kriegsführung kann Russland nicht lange aufrechterhalten. Ein Mittel dagegen ist der Einsatz ausländischer Soldaten auf russischer Seite. Bereits vorher war bekannt geworden, dass Nordkorea Tausende Soldaten nach Russland geschickt hat. Mehr dazu lesen Sie hier. Nun berichtet die "Financial Times", dass auch Huthi-Rebellen aus dem Jemen eingesetzt werden sollen. Die Miliz werbe in ihrem Land Rekruten für einen Einsatz im russischen Militär an und habe durch "zwielichtigen Menschenhandel" schon Hunderte jemenitische Söldner an Russland vermittelt, schreibt die Zeitung.