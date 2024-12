Russische Gleitbombenangriffe gehen drastisch zurück

Russland meldet Eroberung wichtiger Gebiete in der Ostukraine

11.22 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben Dörfer in zwei wichtigen Gebieten an der Front in der Ostukraine erobert. Russische Soldaten hätten die Dörfer Wesely Gai südlich von Kurachowe und Puschkin südlich von Pokrowsk eingenommen, erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau. Die ukrainische Streitkräftegruppe Chortyzja meldete am Sonntag im Onlinedienst Telegram "zermürbende Zusammenstöße" in und um Kurachowe sowie weiter nördlich in der umkämpften Stadt Tschassiw Jar.