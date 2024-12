Kopiert News folgen

Selenskyj enthüllt die Zahl der gefallenen Soldaten. Donald Trump fordert eine schnelle Waffenruhe in der Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

12.10 Uhr: Seit dem russischen Großangriff am 24. Februar 2022 sind aufseiten der Ukraine 43.000 Soldaten gefallen. Das teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Messenger Telegramm mit. Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher nicht. Die Zahlen der an der Front gefallenen Soldaten unabhängig zu verifizieren ist nahezu unmöglich. Die Angaben beider Kriegsparteien unterscheiden sich bereits seit Beginn des russischen Angriffs erheblich voneinander.

Der ukrainische Präsident schreibt weiter, dass es bisher außerdem 370.000 Verwundete gegeben hätte. Rund 50 Prozent der Verwundeten würden nach der Genesung wieder in den Militärdienst zurückkehren, so Selenskyj. "Einer der Hauptunterschiede zwischen der russischen Armee und den Verteidigungskräften der Ukraine ist der Entwicklungsstand der Frontmedizin", so der Präsident.

Bericht: Russland kontrolliert Blahodatne in der Ostukraine

10.20 Uhr: Russische Streitkräfte haben die Kontrolle über die Siedlung Blahodatne in der Ostukraine übernommen, wie die russische staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet. Laut Open-Source-Daten kontrollieren russische Truppen knapp 20 Prozent des ukrainischen Territoriums und sind in den vergangenen zwei Monaten so schnell wie seit März 2022 nicht mehr durch die Region Donezk vorgerückt.

Trump fordert "unverzügliche Waffenruhe" in der Ukraine und Verhandlungen

8.41 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert eine "unverzügliche Waffenruhe" in der Ukraine. In einer Botschaft auf seiner Onlineplattform Truth Social appelliert er an Kiew und Moskau, Verhandlungen aufzunehmen. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj strebe einen "Deal" mit Russland zur Beendigung des Krieges an, erklärt Trump, der am Vortag in Paris mit Selenskyj zusammengetroffen war.

Putin will neue Rakete in Belarus stationieren

2.45 Uhr: Präsident Wladimir Putin hat gesagt, dass Russland in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres seine neue Oreschnik-Mittelstreckenrakete auf dem Territorium seines Verbündeten Belarus stationieren könnte. Putin reagierte damit auf eine Anfrage des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko bei einem Gipfeltreffen in Minsk, wo die beiden Staatsoberhäupter einen gegenseitigen Verteidigungspakt unterzeichneten.

"Da wir heute ein Abkommen über Sicherheitsgarantien unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte und Mittel unterzeichnet haben, halte ich die Stationierung solcher Systeme wie der Oreschnik auf dem Territorium der Republik Weißrussland für möglich", sagte Putin. Die Rakete soll ein neues Modell sein, das auch nukleare Sprengköpfe tragen kann. Erstmals kam sie, konventionell ausgerüstet, vor einigen Wochen bei einem russischen Angriff auf Dnipro zum Einsatz.

Samstag, 7. Dezember

Klitschko: Der Krieg wird weiterziehen

23.10: Der ukrainische Prominente Wladimir Klitschko hat seinen Auftritt in der ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder" für einen eindringlichen Appell genutzt. "Wir reden heute über die ukrainischen Kinder, morgen werden wir über Ihre Kinder reden", sagte der Ex-Boxer und Organisator vieler Hilfsprojekte. "Ich bitte darum, das nie zu vergessen: Wenn die Ukraine fällt, wird die Ukraine nicht das letzte Land in Europa sein. Nach der Vision von Putins Krieg wird der Krieg weiterziehen."