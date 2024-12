News folgen Artikel teilen

Russland muss sich auf neue Sanktionen einstellen. Die Ukraine hat wohl selbst entwickelte Raketen erfolgreich getestet. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

15.46 Uhr: Die EU-Staaten haben sich wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf ein neues Paket mit Sanktionen verständigt. Das teilte die derzeitige ungarische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mit.

Mehr in Kürze

Kreml: Putin hat mit Orbán über Ukraine-Krieg gesprochen

12.09 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Kreml mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán über den Ukraine-Krieg gesprochen. Beide hätten telefonisch zur Lage in der Ukraine "ihre Meinungen ausgetauscht", teilt der Kreml in einer Erklärung mit. Demnach prangerte Putin einen "destruktiven Kurs des Regimes in Kiew" an, das eine "friedliche Lösung" ausschließe.

Orbán wiederum erklärte demnach, er suche weiter nach einer "politisch-diplomatischen Lösung", insbesondere durch seine Kontakte zu den westlichen Staats- und Regierungschefs. Orbán hatte sich am Montag mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in Florida über die Ukraine unterhalten und dort nach Angaben aus Budapest seine "Friedensmission" fortgesetzt.

Orbán ist der engste Verbündete von Putin in der EU. Er hat seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine im Februar 2022 wiederholt Friedensgespräche gefordert und sich geweigert, Militärhilfe in die Ukraine zu senden. Im Juli zog er mit einer selbst erklärten "Friedensmission" und einem Besuch bei Putin in Moskau scharfe Kritik der EU-Partner auf sich.

Russland rät Bürgern von Reisen in USA und EU ab

11.45 Uhr: Russland rät seinen Staatsangehörigen von Reisen in die USA, nach Kanada und in Länder der Europäischen Union ab. Sie liefen sonst Gefahr, von US-Behörden "gejagt" zu werden, warnt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie fügt hinzu, die Beziehungen zu den USA stünden am Rande eines Abbruchs.

Russland: Ukraine soll Experten der Internationalen Atomenergiebehörde angegriffen haben

8.55 Uhr: Russland wirft den ukrainischen Streitkräften vor, am Dienstag einen Auto-Konvoi angegriffen zu haben, in dem Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA befördert worden seien. IAEA-Chef Rafael Grossi teilt mit, ein offizielles Fahrzeug der Behörde sei am Dienstag auf der Straße zu dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja von einer Drohne getroffen und schwer beschädigt worden.

Empfohlener externer Inhalt Youtube Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Youtube-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Scholz lobt Merz-Besuch in der Ukraine

22.59 Uhr: Kanzler Olaf Scholz hat den Besuch des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz in der Ukraine gelobt. "Es ist völlig in Ordnung, wenn der Oppositionsführer sich mit anderen unterhält über die zukünftige Politik. Und ich glaube, dass es auch gut war, dass er jetzt in der Ukraine gewesen ist", sagt der SPD-Kanzlerkandidat in der ARD. Merz hatte am Montag Kiew besucht, am Dienstag in Warschau den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk getroffen und dann mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert.

Selenskyj: Neue Raketen mit hoher Reichweite erfolgreich getestet

22.15 Uhr: Die Ukraine setzt bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs zunehmend auf weitreichende Raketen und Drohnen aus eigener Produktion. Bislang seien diese Begriffe Science Fiction gewesen, "heute sind sie Realität", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew.