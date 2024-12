Putin will auf ukrainische ATACMS-Angriffe reagieren

News folgen Artikel teilen

Russland will auf ATACMS-Angriffe reagieren. Die Ukraine hat wohl selbst entwickelte Raketen erfolgreich getestet. Alle Informationen im Newsblog.

EU bietet Unterstützung bei möglicher Friedensmission an

12.49 Uhr: Die EU hat ihre Bereitschaft signalisiert, eine Friedensmission zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine zu unterstützen. "Man sei bereit, Bemühungen in diese Richtung zu koordinieren", erklärte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Brüssel. Zudem betonte sie, dass die EU weiterhin "die Ukraine mit allen notwendigen Mitteln unterstütze". Laut der Deutschen Presse-Agentur gibt es bereits seit Wochen vertrauliche Gespräche zwischen Vertretern mehrerer NATO-Staaten über die Überwachung eines zukünftigen Waffenstillstands.

Hintergrund der Überlegungen ist die Möglichkeit, dass Donald Trump als US-Präsident die Ukraine und Russland zu Verhandlungen drängen könnte – etwa durch die Androhung, die Militärhilfe für Kiew einzustellen oder diese bei mangelnder Kooperationsbereitschaft des Kremls auszubauen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte am Donnerstag in Warschau mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk über die europäische Unterstützung der Ukraine und eine mögliche Friedensmission beraten.

Russland will auf ukrainische Angriffe mit ATACMS reagieren

11:20 Uhr: Die russische Armee wird nach Angaben des Kreml "mit Sicherheit" auf einen mutmaßlichen ukrainischen Angriff mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen auf einen Militärflugplatz in Südrussland reagieren. "Eine Antwort wird folgen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten. "Sie findet zu einem Zeitpunkt und in einer Weise statt, die als passend erachtet werden. Sie wird mit Sicherheit folgen." Die russische Armee habe bereits am Vortag eine "klare und unmissverständliche" Erklärung dazu abgegeben, fügte Peskow hinzu.

Kremlchef Wladimir Putin hatte damit gedroht, seine neue ballistische Hyperschallrakete Oreschnik auf das Zentrum von Kiew abzufeuern, sollte die Ukraine ihre Angriffe auf russisches Territorium mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen nicht einstellen. Ein US-Regierungsvertreter warnte am Mittwoch, ein solcher Angriff mit einer Oreschnik-Rakete könnte "in den kommenden Tagen" bevorstehen. Das russische Verteidigungsministerium hatte der Ukraine am Mittwoch vorgeworfen, sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion bei einem Angriff auf einen Flugplatz in der Hafenstadt Taganrog in der Region Rostow eingesetzt zu haben. Die ukrainischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Ukraine: Russische Armee rückt näher an Pokrowsk heran

3.20 Uhr: Das Kiewer Militär teilt mit, dass russische Truppen mehrere ukrainische Stellungen in der Nähe der östlichen Stadt Pokrowsk zerstört oder eingenommen haben. "Infolge der anhaltenden Gefechte wurden zwei unserer Stellungen zerstört, eine ging verloren. Derzeit werden Maßnahmen ergriffen, um die Stellungen wiederherzustellen", sagte Nazar Voloshyn, der ukrainische Militärsprecher für die Ostfront, in einem Fernsehkommentar.

Nach monatelangem Vormarsch auf Pokrowsk sind die Moskauer Streitkräfte nun bis auf drei Kilometer an den südlichen Stadtrand herangerückt, wie die ukrainische Agentur DeepState berichtete. Pokrowsk ist ein Logistikzentrum für das ukrainische Militär. Die Stadt hat auch ein Bergwerk, das der einzige einheimische Kokskohlelieferant der Ukraine für ihre einst riesige Stahlindustrie ist.

Russland will Trumps Pläne zu Frieden in der Ukraine prüfen

0.10 Uhr: Russland ist bereit, die Pläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu prüfen, so ein ranghoher Diplomat des Landes. Russland ist bereit, Trumps Vorschläge zur Ukraine zu prüfen, aber prüfen bedeutet nicht zustimmen", schrieb die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti am Mittwoch auf Telegram unter Berufung auf den stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow.