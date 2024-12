Zwei Tote bei Segelregatta in Australien

Im Ukraine-Krieg ist offenbar ein Soldat aus Nordkorea in Gefangenschaft geraten. Die Ukraine beschießt eine russische Waffenfabrik. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bericht: Nordkoreanischer Soldat in Ukraine gefangen genommen

4.10 Uhr: Im Ukraine-Krieg ist Berichten zufolge erstmals ein aufseiten der russischen Angreifer kämpfender Soldat aus Nordkorea in Gefangenschaft geraten. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, habe der Geheimdienst in Seoul die Gefangennahme eines verwundeten Nordkoreaners bestätigt. Laut ukrainischen Militärangaben hätten ukrainische Spezialeinheiten den Mann bei Einsätzen in der russischen Frontregion Kursk gefangengenommen. Wann dies geschah, sei nicht genannt worden, hieß es.

Nordkorea schickte rund 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland, um Moskau im Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen. Nach einer kurzen Ausbildung sowie Ausrüstung mit russischen Waffen wurden die nordkoreanischen Kämpfer in die russischen Streitkräfte eingegliedert, die seit einiger Zeit bei Kursk kämpfen. Mehr als 3.000 nordkoreanische Soldaten sollen bereits getötet oder verwundet worden sein. Diese nicht unabhängig überprüfbare Schätzung nannte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich nach einer Sitzung des Oberkommandos der ukrainischen Streitkräfte.

Starker Beschuss in Sumy

3.10 Uhr: Bei starkem Beschuss und Drohnenangriffen von russischer Seite auf die ukrainische Grenzregion Sumy ist nach Behördenangaben ein Zivilist getötet worden. "Im Laufe des Tages feuerten die Russen 169 Mal auf die grenznahen Gebiete und Siedlungen der Region Sumy. Es wurden 311 Explosionen registriert", teilte die Gebietsverwaltung auf ihrem Telegram-Kanal mit. Der 59-Jährige kam am Donnerstag in der Gemeinde Krasnopillja ums Leben, wo den Angaben nach ein Privathaus brannte. Laut Staatsanwaltschaft befand sich der Mann in dem Haus.

In einer anderen Gemeinde der Region wurden der Mitteilung zufolge durch den Beschuss weitere Häuser beschädigt.

Donnerstag, 26. Dezember

Selenskyj sieht Erfolge bei Angriffen auf russisches Hinterland

21.25 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Wirkung bei den zunehmenden Angriffen seiner Streitkräfte auf Ziele im Rückraum Russlands. "Wir haben die richtigen, notwendigen Ergebnisse bei der Zerstörung der militärischen Infrastruktur des Feindes", sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. Dabei richteten sich die Attacken mit Waffen hoher Reichweite nicht gegen zivile Ziele: "Die Ukraine verteidigt sich gegen eine Aggression, und unsere Angriffe richten sich ausschließlich gegen militärische Ziele."

Bei der Feuerkraft von Raketen und Marschflugkörpern ist die ukrainische Armee der russischen unterlegen. Allerdings baut die Ukraine Waffen mit höherer Reichweite allmählich aus. Für Angriffe gegen russische Truppenansammlungen oder Munitionsdepots darf Kiew seit dem Herbst auch westliche Waffen einsetzen. Mit eigenen Drohnen trifft die Ukraine Ölraffinerien oder Fabriken auch 1.000 Kilometer weit auf russischem Gebiet. Nicht in dieses Bild passten Drohnentreffer Ende vergangener Woche auf Wohnhochhäuser in der russischen Stadt Kasan.

Selenskyj lobt zudem, dass die USA in jüngster Zeit ihre Militärhilfe beschleunigten. "Es ist sehr wichtig, dass die Vereinigten Staaten jetzt ihre Lieferungen erhöhen", sagt er. "Das Tempo der Lieferungen sollte so sein, dass es die russischen Angriffe verlangsamt."

"Gesteigerte Aktivität": Russland will wohl in Südukraine vorstoßen

20.18 Uhr: Russische Truppen versuchen ukrainischen Angaben zufolge, am westlichen Ufer des Flusses Dnipro in der Region Cherson Fuß zu fassen. Das sagt der Gouverneur des Gebiets in der Südukraine, Olexandr Prokudin, im ukrainischen Fernsehen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Dabei handele es sich um Sabotagetrupps des russischen Militärs. Solche Einheiten werden meist als eine Art Vorhut eingesetzt, um größere Offensiven vorzubereiten.

Ein solcher Vorstoß wird nun in Cherson erwartet, wie der Befehlshaber des südlichen Kommandos der ukrainischen Armee, Wladislaw Woloschin, bereits am Heiligabend erklärt hatte. Dazu müsste Russland es jedoch schaffen, einen Brückenkopf am westlichen Dnipro-Ufer zu errichten. Russland wäre dann wieder in Artilleriereichweite der Stadt Cherson.