Selenskyj sieht Erfolge bei Angriffen auf russisches Hinterland

Bei der Feuerkraft von Raketen und Marschflugkörpern ist die ukrainische Armee der russischen unterlegen. Allerdings baut die Ukraine Waffen mit höherer Reichweite allmählich aus. Für Angriffe gegen russische Truppenansammlungen oder Munitionsdepots darf Kiew seit dem Herbst auch westliche Waffen einsetzen. Mit eigenen Drohnen trifft die Ukraine Ölraffinerien oder Fabriken auch 1.000 Kilometer weit auf russischem Gebiet. Nicht in dieses Bild passten Drohnentreffer Ende vergangener Woche auf Wohnhochhäuser in der russischen Stadt Kasan.

Selenskyj lobt zudem, dass die USA in jüngster Zeit ihre Militärhilfe beschleunigten. "Es ist sehr wichtig, dass die Vereinigten Staaten jetzt ihre Lieferungen erhöhen", sagt er. "Das Tempo der Lieferungen sollte so sein, dass es die russischen Angriffe verlangsamt."

"Gesteigerte Aktivität": Russland will wohl in Südukraine vorstoßen

20.18 Uhr: Russische Truppen versuchen ukrainischen Angaben zufolge, am westlichen Ufer des Flusses Dnipro in der Region Cherson Fuß zu fassen. Das sagt der Gouverneur des Gebiets in der Südukraine, Olexandr Prokudin, im ukrainischen Fernsehen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Dabei handele es sich um Sabotagetrupps des russischen Militärs. Solche Einheiten werden meist als eine Art Vorhut eingesetzt, um größere Offensiven vorzubereiten.

Ein solcher Vorstoß wird nun in Cherson erwartet, wie der Befehlshaber des südlichen Kommandos der ukrainischen Armee, Wladislaw Woloschin, bereits am Heiligabend erklärt hatte. Dazu müsste Russland es jedoch schaffen, einen Brückenkopf am westlichen Dnipro-Ufer zu errichten. Russland wäre dann wieder in Artilleriereichweite der Stadt Cherson.