Ukrainischen Militärtechnikern ist offenbar ein großer Fortschritt gelungen. Im Westen Russlands brennt ein Öllager. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ein Verletzter nach russischen Luftangriffen

13.06 Uhr: Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht und am frühen Morgen sechs der 21 von Russland abgeschossenen Raketen abgefangen. In Kiew sei geringer Schaden durch die Angriffe entstanden, teilt die Militärverwaltung der Hauptstadt auf Telegram mit. Eine Frau sei verletzt worden, berichtet das Innenministerium ebenfalls auf Telegram.

Unter den abgefangenen Raketen habe sich auch eine Kinschal-Hyperschallrakete befunden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Zudem seien von Russland 40 Drohnen eingesetzt worden. 16 hätten zerstört werden können, 24 hätten ihr Ziel nicht erreicht.

In der Region Sumy im Norden des Landes sei Infrastruktur getroffen worden, gab der Gouverneur bekannt. Das russische Verteidigungsministerium teilt auf Telegram mit, am Morgen die Infrastruktur eines Militärflughafens und eine Produktionsanlage für Schießpulver in der Ukraine angegriffen zu haben. Alle Ziele seien getroffen worden.

Ukraine meldet erstmals Abschuss von Hubschrauber durch Seedrohne

10.06 Uhr: Eine ukrainische Marinedrohne hat nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes erstmals einen russischen Hubschrauber abgeschossen. Bei einem Gefecht nahe dem Kap Tarchankut an der Westküste der Krim im Schwarzen Meer habe eine mit Raketen bestückte Drohne einen russischen Hubschrauber vom Typ Mi-8 getroffen und einen weiteren beschädigt, teilt der Geheimdienst auf Telegram mit. Dieses Video soll den Abschuss zeigen:

Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol teilt auf Telegram mit, dass in der Nacht in Küstennähe zwei unbemannte Drohnen zerstört worden seien.

Der Abschuss des russischen Kampfhubschraubers wäre ein großer Erfolg für die ukrainische Rüstungsproduktion. Denn bei der verwendeten Rakete soll es sich um ein Geschoss vom Typ R-73 IR handeln, die normalerweise von Kampfflugzeugen aus abgefeuert wird. Ukrainische Techniker haben die Rakete nun offenbar so modifiziert, dass sie auch vom Wasser aus abgefeuert werden kann.

Gouverneur: Feuer durch Drohnenangriff in Smolensk

7.48 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben ein russisches Öldepot in der Region Smolensk getroffen. Der ukrainische Generalstab teilte auf Telegramm mit, das Depot werde für militärische Zwecke genutzt. Es habe starke Explosionen gegeben und Tanks mit Ölprodukten seien in Brand geraten. Zuvor hatte der Gouverneur von Smolensk, Wassili Anochin, erklärt, Trümmer einer abgeschossenen ukrainischen Drohne hätten in einem Öldepot in der Region einen Treibstoffaustritt und einen Brand verursacht, die Situation sei aber unter Kontrolle.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Luftabwehr in der Nacht zum Dienstag insgesamt 68 ukrainische Drohnen ab, zehn davon in der Region Smolensk.

Als Reaktion auf die russischen Bombardements in der Ukraine greift Kiew regelmäßig Ziele in Russland mit Drohnen an und nimmt dabei insbesondere militärische Ziele und Energieanlagen ins Visier.

