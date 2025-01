News folgen Artikel teilen

Das ukrainische Militär hat einen wichtigen Militärflughafen attackiert. Ein russischer Angriff auf Saporischschja fordert viele Menschenleben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine: 13 Tote durch russischen Angriff auf Saporischschja

16.52 Uhr: Bei einem Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben 13 Menschen getötet worden. Regionalgouverneur Iwan Federow erklärte am Mittwoch im Onlinedienst Telegram, dass zudem 30 Verletzte in Krankenhäuser der Stadt gebracht worden seien. Er veröffentlichte Fotos, die auf Straßen liegende Leichen und brennende Autos zeigen.

Anton Geraschtschenko, der Berater des ukrainischen Innenministers, erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X, der Angriff sei von Russland mit Gleitbomben durchgeführt worden. "Niemand in der Ukraine fühlt sich sicher", schrieb er.

Nach ukrainischem Angriff: Russische Industrieanlage in Flammen

11.32 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben lokaler Behörden in Russland einen wichtigen Militärstandort Hunderte Kilometer von der Grenze entfernt angegriffen. Die beiden Nachbarstädte Engels und Saratow seien in der Nacht zum Mittwoch Ziel eines "Massenangriffs mit Drohnen" gewesen, teilt Regionalgouverneur Roman Busargin mit. In einer Industrieanlage sei ein Brand ausgebrochen. Über Opfer sei aber nichts bekannt.

In Engels befindet sich ein wichtiger Militärflugplatz für Langstreckenbomber, die zu Russlands strategischen Nuklearstreitkräften gehören. Die Zerstörung des Depots schaffe für die Luftwaffe "ernsthafte logistische Probleme" und verringere deren Fähigkeit, "friedliche ukrainische Städte und zivile Objekte anzugreifen, erheblich", erklärt der ukrainische Generalstab. Das Lager habe den Militärflugplatz Engels-2 versorgt, wo Russlands "strategische Luftwaffe" stationiert sei.

Auch in russischen Medienberichten ist die Rede von einem Brand in einer Ölanlage. Nicht verifizierte Videos und Fotos in den sozialen Medien zeigten ein großes Feuer mit orangen Flammen und dicken Rauchwolken, die in den Nachthimmel aufsteigen. Das unabhängige Nachrichtenportal Astra meldet, dass es sich um ein Öldepot handele, das Treibstoff für den Luftwaffenstützpunkt zur Verfügung stelle. Busargin schreibt bei Telegram, dass herabstürzende Trümmerteile eine Industrieanlage in der Stadt Engels getroffen hätten. Infolge des Drohnenangriffs sei ein Feuer in dem Unternehmen ausgebrochen. Sämtliche Angaben lassen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Ukraine: Dutzende Drohnen abgeschossen

9.50 Uhr: Die Ukraine ist nach Angaben ihres Militärs in der Nacht mit mehr als 60 russischen Drohnen angegriffen worden. Davon habe die ukrainische Luftwaffe 41 Drohnen abgeschossen. 22 sogenannte Fake-Drohnen, also Täuschkörper, hätten ihre Ziele nicht erreicht. In der Region Kiew entstanden nach Angaben von Lokalbehörden Schäden an einem Privathaus durch herabfallende Drohnentrümmer. Opfer habe es nicht gegeben.

Trump stellt Treffen mit Putin nach Vereidigung in Aussicht

5.10 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump stellt ein baldiges Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Aussicht. Ein Treffen könnte nach seiner Amtseinführung am 20. Januar stattfinden, sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida auf die Frage eines Journalisten, wann er mit einem Treffen rechne, um die Lage in der Ukraine zu besprechen. Den genauen Termin könne er nicht sagen. "Aber ich weiß, dass Putin sich gerne treffen würde."