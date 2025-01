Fiona Erdmann zeigt Babybauch in Dessous

Russland hat mit einem massiven Vergeltungsschlag auf den wohl bisher größten ukrainischen Luftangriff des Kriegs reagiert. Die gegenseitigen Attacken könnten eine neue Phase des Luftkriegs einläuten.

Die Ukraine hat in der Nacht zu Dienstag den laut eigenen Angaben größten Luftangriff auf Russland seit Beginn der russischen Invasion ausgeführt. Demnach waren an der Attacke mehr als 200 Drohnen beteiligt, darunter auch neuartige Systeme aus eigener Produktion. Russische Quellen berichten zudem, dass Kiews Luftwaffe britische Storm-Shadow-Marschflugkörper und ballistische Kurzstreckenraketen des Typs ATACMS aus US-Produktion eingesetzt habe.

Russlands Flieger lieferten am Mittwoch die Antwort: Berichten von Militärbloggern zufolge stiegen in den frühen Morgenstunden unter anderem strategische Bomber des Typs Tupolew Tu-95 auf. Der Einsatz dieser Flieger ist meist ein Vorzeichen für einen massiven Luftangriff. Infolgedessen wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.

Die Bomber feuerten laut der ukrainischen Luftwaffe Marschflugkörper der Typen Kh-101, Kh-22 und Kalibr auf die Ukraine ab. Zudem seien ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt worden. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj setzte Russland mehr als 100 Geschosse ein.

Sowohl Russland als auch die Ukraine nahmen bei ihren Angriffen jeweils die kritische Infrastruktur des Gegners ins Visier. Während sich Russlands Angriffe jedoch ausschließlich auf ukrainische Energieanlagen beschränkten, griff die Luftwaffe der Ukraine auch militärische Hochwertziele in Russland an. Die gegenseitigen Attacken könnten der Aufschlag für eine neue Phase des Luftkriegs sein.

"Die Bösen werden keine Ruhe finden"

In der Nacht zu Dienstag habe es in Russland Explosionen in "Chemiewerken, Ölraffinerien und Lagerhäusern" gegeben, hieß es aus Kreisen des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Getroffen worden seien Anlagen des "russischen militärisch-industriellen Komplexes".

Der ukrainische Generalstab erklärte in Onlinediensten, es handele sich um die "massivste" nächtliche Angriffswelle gegen militärische Ziele in Russland seit Beginn des Krieges vor fast drei Jahren. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Ziele in einer Entfernung von 200 bis 1.100 Kilometern auf russischem Territorium attackiert, hieß es.

Die womöglich bedeutendste Attacke der gestrigen Angriffswelle galt der russischen Luftwaffenbasis Engels in der Region Saratow an der Grenze zu Kasachstan. Der Stützpunkt liegt rund 600 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt. Von dort steigen regelmäßig Bomber für den Beschuss des Nachbarlandes auf. Auf der Basis sei ein Munitionslager getroffen worden, sagte ein Geheimdienstvertreter. Es seien auch andere Ziele angegriffen worden. Auch in der Raffinerie Saratowsky seien Feuer ausgebrochen.

Zudem nahm die Ukraine erneut ein Treibstoffdepot in Engels ins Visier. Das Lager war bereits am 8. Januar Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs, infolgedessen über sechs Tage lang ein Feuer wütete. Das Depot soll rund 800.000 Tonnen Treibstoff umfassen. Weniger als 24 Stunden nachdem das Feuer gelöscht war, schlug die Ukraine in der Nacht zum Dienstag erneut zu. Das ukrainische Zentrum für Strategische Kommunikation und Informationssicherheit triumphierte danach auf der Plattform X: "Die Bösen werden keine Ruhe finden."

Probleme in der russischen Armee: "Eine extrem unpopuläre Entscheidung"

"Bemerkenswerte Koordination der ukrainischen Streitkräfte"

Das Vorgehen der Ukraine in Engels erinnert an sogenannte Double-Tap-Angriffe. Dabei wird ein Ziel innerhalb kurzer Zeit mehrfach attackiert, um den Schaden zu maximieren. Wenn Russland in der Ukraine zu dieser Taktik greift, gilt der zweite Angriff meist herbeieilenden Rettungskräften, die Opfer der ersten Attacke bergen und versorgen.

Auch das Chemiewerk in der südwestlichen Grenzregion Brjansk sei getroffen worden. Dort werden sowohl Munition als auch Raketenkomponenten hergestellt. Laut der ukrainischen Sicherheitsexpertin Maria Avdeeva sind dort zunächst Drohnen vorgeschickt worden, um die russische Flugabwehr abzulenken. Damit sei der Weg für Raketen frei gewesen, die das Ziel mit Präzisionsangriffen trafen. "Nachfolgende Drohnenangriffe zerstörten wichtige Infrastruktur und vergrößerten den Schaden", schreibt Avdeeva auf X.