Russland und die Ukraine haben sich zuletzt gegenseitig mit massiven Luftangriffen überzogen. Insbesondere der ukrainische Einsatz von Drohnen aus heimischer Produktion löste dabei Aufsehen aus. Erst in der Nacht zu Samstag gerieten erneut zwei Treibstofflager in den russischen Regionen Tula und Kaluga nach Attacken in Brand. Dass Kiews Drohneneinheiten solche Angriffe überhaupt ausführen können, danken die Ukrainer wohl vor allem den Unterstützern in den USA .

Die scheidende US-Regierung von Joe Biden hat am Donnerstag – kurz vor dem Machtwechsel im Weißen Haus – bisher geheimgehaltene Unterstützung für die Ukraine publik gemacht. Wie die "New York Times" am vergangenen Freitag berichtete, hat Washington seit Herbst 2022 Milliarden in die ukrainische Drohnenindustrie investiert. Damit sei die heimische Produktion und Entwicklung von Drohnen in der Ukraine angekurbelt und ausgeweitet worden.