Erbitterte Gefechte in Kursk und im Donbass, massive Luftangriffe in Russland und der Ukraine: Zuletzt haben die Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg nochmals an Intensität zugenommen. Warum, erklärt Oberst Markus Reisner.

Vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am kommenden Montag nimmt die Intensität der Kampfhandlungen in der Ukraine zu. Massive Luftangriffe, ein Überraschungsangriff in der russischen Region Kursk und der Vormarsch der Kremltruppen im Donbass prägten den Jahresbeginn. Ob es, wie von Trump mehrfach angekündigt, tatsächlich zeitnah zu Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau kommen wird, ist längst nicht ausgemacht.

Das Hauptaugenmerk der Weltöffentlichkeit lag zuletzt auf Kursk, wo auch nordkoreanische Soldaten an der Seite der russischen Truppen eingesetzt werden. Militärexperte Oberst Markus Reisner erklärt im Interview mit t-online, welche Aufgaben die Nordkoreaner in den russischen Reihen haben. Zudem analysiert Reisner die Taktiken Russlands im Donbass – und warum die jüngsten ukrainischen Luftangriffe möglicherweise nicht so durchschlagend waren, wie Kiew es darstellt.

t-online: Herr Reisner, Russland und die Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen gegenseitig mit teils massiven Luftangriffen überzogen. Ist das bereits eine neue Phase des Luftkriegs?

Markus Reisner: Man muss das im Gesamtkontext des Kriegs betrachten. Russland führt seit Beginn der Vollinvasion eine strategische Luftkampagne gegen die Ukraine durch. Die russische Luftwaffe steigerte die Attacken dabei beinahe konstant. Man kann mittlerweile fast die Uhr nach den Angriffen stellen: Täglich fliegen bis zu 140 Kamikazedrohnen in Richtung Ukraine, und etwa alle zwei bis drei Wochen führt Russland einen größeren Angriff mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen aus.

(Quelle: Österreichisches Bundesheer) Zur Person Oberst Markus Reisner (*1978), ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in der Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal " Österreichs Bundesheer ".

Welche Folgen hat das für die Ukraine?

Der ukrainische Energieminister hat Ende vergangenen Jahres erklärt, dass 2024 das bisher schwerste Kriegsjahr gewesen sei, weil die kritische Infrastruktur zu rund 80 Prozent zerstört oder beschädigt sei. Wenn die kritische Infrastruktur wegfällt, kann die Ukraine keinen langen Krieg führen. Daran arbeiten die Russen beinahe täglich. Das Bemerkenswerte am Angriff von Mittwoch war, dass Russland das Gasnetz ins Visier genommen hat, also die Wärmeversorgung der Ukrainer. Zuvor waren vor allem Knotenpunkte der Elektrizität Ziele der Russen, was die industriellen Produktionskapazitäten beeinträchtigt.

Aber auch die Ukrainer haben am Dienstag einen Angriff mit rund 200 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern ausgeführt. Hat das keine Auswirkungen?

Selbstverständlich hat das Auswirkungen, noch aber ist das kaum messbar. Die Ukraine versucht, gezielt Treibstoffdepots auf Stützpunkten wie Engels anzugreifen, von denen die russischen Luftangriffe geflogen werden. Bisher aber hat das die russische Luftkampagne noch nicht gebremst. Auch die Angriffe auf Ölraffinerien in Russland haben zwar zu einem Produktionseinbruch von bis zu 25 Prozent geführt, massive Auswirkungen sind das dennoch nicht.

Sind die ukrainischen Angriffe also bedeutungslos?

Nein, das sind durchaus Erfolge für die Ukraine. Allerdings bleibt der saturierende Effekt, also eine langfristige Wirkung auf die russische Kriegsmaschinerie, bisher aus. Russland muss bislang weder seine Luftangriffe einstellen noch seine Vorstöße an der Front bremsen oder einen akuten Munitionsmangel beklagen. Ich denke, Kiew zielt mit den Luftangriffen vor allem auf Donald Trumps Amtseinführung am 20. Januar ab. Die Ukraine will zeigen: Wir sind kein totes Pferd, auf uns kann man immer noch setzen.

Ist die Ukraine über den 20. Januar hinaus in der Lage, den Druck über Luftangriffe aufrechtzuerhalten?