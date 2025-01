Das steht in Bidens Brief an Trump

In Russland kommt es zu einer seltenen Protestaktion. Der ukrainische Präsident fordert eine Beteiligung der USA an möglichen Friedenstruppen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump droht Putin mit "harter Tour"

21.29 Uhr: US-Präsident Donald Trump droht Russland wegen des Ukraine-Kriegs mit Sanktionen. Auf der von ihm mitbegründeten Onlineplattform Truth Social fordert Trump vom russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Stoppen sie diesen irrwitzigen Krieg. Es wird nur schlimmer." Sollte es nicht bald eine Lösung geben, bliebe ihm nichts anderes übrig, "als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles anzuordnen, das Russland an die USA und andere teilnehmende Staaten verkauft." Was er genau mit anderen teilnehmenden Staaten meinte, ging aus dem Post nicht hervor.

"Es geht mir nicht darum, Russland weh zu tun", schreibt Trump. "Ich liebe das russische Volk und hatte immer ein gutes Verhältnis zu Präsident Putin (...)." Es sei Zeit, "einen Deal zu machen". "Wir können es auf die einfache oder auf die harte Tour machen", so Trump weiter. Zuvor hatte sich der US-Präsident, der seit Montag im Amt ist, gesprächsbereit mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gezeigt, um ein Ende des Kriegs zu erreichen.

Bewohner von Kursk fordern mehr Hilfe vom Kreml

19.35 Uhr: In einer seltenen Protestaktion haben Bewohner der westrussischen Region Kursk in Online-Netzwerken mehr Einsatz für Angehörige im ukrainisch besetzten Teil gefordert. Sie appellieren an die Führung Russlands und der Ukraine sowie internationale Organisationen, "uns dabei zu helfen, das Leben unserer Familienmitglieder zu retten", heißt es in einem Beitrag auf dem in Russland äußerst beliebten Onlinenetzwerk VKontakte, der seit Freitag vielfach weiterverbreitet wurde. Mehr zu der Protestaktion lesen Sie hier.

Neue Details bekannt: Die selbstmörderische Taktik der Nordkoreaner in Kursk

18.48 Uhr: Die nordkoreanischen Soldaten in Diensten des Kreml sind keine Anfänger. Ihr Vorgehen im Gefecht stellt die ukrainischen Truppen vor neue Herausforderungen. Was ukrainische und US-Beamte über die Taktiken der Nordkoreaner berichten, lesen Sie hier.

Kreml-Gegner muss lebenslang in Haft

18.33 Uhr: Ein russisches Gericht hat die lebenslange Haftstrafe für den verurteilten Täter des Bombenanschlags auf den kremlnahen Schriftsteller Sachar Prilepin bestätigt. Der Einspruch des Verurteilten Alexander Permjakow gegen den im vergangenen September ergangenen Richterspruch wurde von einem Militärgericht abgelehnt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete. Bei dem Anschlag im Mai 2023 war Prilepin schwer verletzt worden.

Zwei Bomben, die Permjakow laut dem Gericht unter der Straße vor Prilepins Wohnsitz in der nordöstlichen Region Nischni Nowgorod platziert hatten, hatten demnach sein Auto in die Luft gejagt und Prilepins Fahrer getötet. Vor Gericht hatte Permjakow erklärt, der ukrainische Geheimdienst SBU habe ihm 20.000 Dollar für den Mord an Prilepin versprochen. Moskau wirft der Ukraine mehrere Morde an prominenten Persönlichkeiten in Russland vor, unter anderem den Anschlag auf Darja Dugina, Tochter des ultranationalistischen Ideologen Alexander Dugin, im August 2022.

Die Ukraine hat sich nicht offiziell zu dem Anschlag auf Prilepin bekannt, den Schriftsteller jedoch als "echten Kriegsverbrecher" bezeichnet. Der 49-jährige Prilepin ist bekannt für seine Bücher, in denen er seine Erfahrungen in der russischen Armee in Tschetschenien und als Mitglied einer verbotenen nationalistischen Gruppe verarbeitet. Prilepin kämpfte außerdem im Jahr 2014 gemeinsam mit prorussischen Separatisten in der Ukraine.

Selenskyj: Putin wollte mich ersetzen