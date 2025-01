News folgen Artikel teilen

Medien berichten über einen Brand in einer wichtigen Flugzeugfabrik. 2024 sollen 150.000 russische Soldaten gestorben sein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Bericht: Feuer in wichtiger russischer Flugzeugfabrik

9.50 Uhr: In einer Flugzeugfabrik in der russischen Stadt Kasan soll nach einem Drohnenangriff ein Feuer ausgebrochen sein; das berichten ukrainische Medien unter Berufung auf in den sozialen Netzwerken verbreitete Bilder und Videos. Die rund 900 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Stadt war schon in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Behörden in Kasan erklären, dass es zu keinem Schaden gekommen und es der Flugabwehr gelungen sei, alle Drohnen abzufangen. In der Flugzeugfabrik, die zum russischen Luftfahrtkonzern Tupolew gehört, werden unter anderem die strategisch wichtigen TU-160 und TU-22 Bomber gefertigt.

9.10 Uhr: 150.000 russische Soldaten sollen im Jahr 2024 bei Kämpfen mit der Ukraine getötet worden sein. Zählt man Verwundete und Gefangene mit, habe die russische Armee Verluste in Höhe von 434.000 Mann erlitten, so der Oberkommandant der ukrainischen Armee, Oleksandr Syrskyj, im Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender TSN.

Westliche Schätzungen setzen die Zahl der russischen Verluste deutlich niedriger an. So gingen westliche Geheimdienste im Oktober vergangenen Jahres davon aus, dass seit Beginn des Krieges 115.000 Soldaten getötet und 500.000 verwundet wurden.

Ukraine will Flüchtlinge verstärkt aus Deutschland zurückholen

7 Uhr: Die ukrainische Regierung plant, sich verstärkt um die Rückkehr von Kriegsflüchtlingen zu bemühen, die in Deutschland leben. Dazu sind sogenannte Unity Hubs (Einheitszentren) in Berlin und später an weiteren Orten geplant, um Flüchtlinge bei der Arbeits- und Wohnungsvermittlung oder mit Bildungsangeboten zu unterstützen.

"Eine beträchtliche Anzahl von Ukrainern erwägt ernsthaft, in die Heimat zurückzukehren", so der ukrainische Vizeregierungschef Oleksij Tschernyschow, der die Eröffnung der Zentren vergangene Woche bei einem Besuch in Berlin vorbereitete, der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet ein im Dezember eigens für die Rückkehr von Flüchtlingen gegründetes Ministerium für nationale Einheit.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 sind mehr als 1,1 Millionen Ukrainer nach Deutschland geflüchtet – so viele wie in kein anderes Land. Tschernyschow erklärt, angesichts des Bevölkerungsschwunds würden vor allem in der Rüstungsproduktion, im Energiesektor und beim Wiederaufbau Arbeitskräfte in der Ukraine benötigt. Dies seien "kritische Branchen", sagt er. Rückkehrer würden vom Militärdienst zurückgestellt, wenn sie dort arbeiteten. "Wenn Sie also in einem Kraftwerk arbeiten, werden Sie nicht einberufen. Sie haben eine Garantie."

Baerbock: Putin nimmt keine Rücksicht auf Wahlkampf

6.03 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grünen) spricht sich dafür aus, Waffenlieferungen in Höhe von drei Milliarden Euro an die Ukraine noch vor der Bundestagswahl zu beschließen. Sie hoffe, dass der Haushaltsausschuss das in der kommenden Woche umsetzen könne, sagt die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

"Wir erleben, dass der russische Präsident keine Rücksicht darauf nimmt, dass wir gerade im Wahlkampf sind und eine vorgezogene Neuwahl haben", erklärt Baerbock mit Blick auf das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine.