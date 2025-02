Von der Leyen will Plan für Ukraine vorstellen

Aktualisiert am 24.02.2025 - 08:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ursula von der Leyen in Paris (Archivbild): Sie fordert mehr und schnelle Unterstützung für die Ukraine. (Quelle: IMAGO/Remko de Waal/imago)

Die EU-Länder sollen nach Meinung von Kommissionspräsidentin von der Leyen die Ukraine mehr unterstützen. Die CDU-Politikerin will die Rüstungsproduktion ausweiten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in die Ukraine zu verstärkter Unterstützung für das angegriffene Land aufgerufen. Dabei stellte sie auch neue Projekte in Aussicht, um die Verteidigungs- und Energiefähigkeiten sowohl der Ukraine als auch der Europäischen Union zu stärken.

"Eine freie und souveräne Ukraine liegt im Interesse der gesamten Welt", sagte von der Leyen wenige Stunden vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew . Sie hob hervor, dass nach Schließung der Haushaltslücke der Ukraine für das Jahr 2025 nun eine Beschleunigung bei der Lieferung von Waffen und Munition notwendig sei.

Von der Leyen will zeitnah einen umfassenden Plan zur Erweiterung der Rüstungsproduktion und den Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten in der EU vorstellen. Dies würde auch der Ukraine zugutekommen.

Energiesicherheit soll erhöht werden

Zusätzlich kündigte sie weitere Schritte an, um die Energiesicherheit beider Regionen zu erhöhen. Bis Ende nächsten Jahres soll beispielsweise der Strommarkt von Ukraine und Moldau vollständig in den EU-Strommarkt integriert werden. "Unsere enge Partnerschaft liegt im Interesse der Ukraine, aber auch im Interesse Europas", betonte von der Leyen.

Von der Leyen äußerte sich während einer Reise nach Kiew zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs. Dort will sie am Montag gemeinsam mit westlichen Staats- und Regierungschefs an einer Konferenz teilnehmen, die von Präsident Selenskyj organisiert wurde. Begleitet wird sie unter anderem von EU-Ratspräsident António Costa sowie rund 20 EU-Kommissarinnen und Kommissaren.