USA stoppen Militärhilfen

Die USA werden der Ukraine vorerst keine Militärhilfe mehr leisten. Ein Experte fordert jetzt Europa zum Handeln auf.

Nach dem Eklat im Weißen Haus am vergangenen Freitag hat die US-Regierung nachgelegt: Vorerst werden alle Militärhilfen an die Ukraine gestoppt, heißt es aus dem Weißen Haus in der Nacht zum Dienstag. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mittlerweile sein Bedauern über die Vorfälle am vergangenen Freitag ausgedrückt und seinerseits dem Weißen Haus eine Waffenruhe vorgeschlagen, um Friedensverhandlungen vorzubereiten.

Doch was bedeutet es nun, wenn der Ukraine mit den USA der bisher größte Unterstützer im Kampf gegen Russland wegbrechen könnte? t-online hat darüber mit dem Verteidigungs- und Sicherheitsexperten Rafael Loss von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations gesprochen.

t-online: Die USA haben vorläufig alle Militärhilfen an die Ukraine gestoppt. Was bedeutet das für den Kriegsverlauf?

Rafael Loss: Unmittelbar wird die ukrainische Verteidigung nicht kollabieren. Aber etwa zur Jahreshälfte wird die Ukraine wohl gezwungen sein, zu rationieren: Dabei geht es vor allem um Artillerie und weitreichende Raketen. Dort haben die USA enorme Beiträge geleistet, etwa durch Munition für die Patriot-Flugabwehrsysteme oder durch die ATACMS-Raketen. Unmittelbar kann das Europa nicht kompensieren.

Das heißt, in der ukrainischen Verteidigung werden sich Lücken auftun: Könnte Russland als Resultat etwa seine Luftangriffe ausweiten?

Ich glaube nicht, dass Russland das jetzt tun wird. Denn die Luftangriffe sind ohnehin schon sehr intensiv. Aber die Ukraine wird nicht mehr in der Lage sein, so viele Angriffe mit ballistischen Raketen oder Marschflugkörpern mithilfe der Patriot-Systeme abzuwehren. Die kritische Infrastruktur oder zivile Ballungsräume können in Zukunft einfach nicht mehr so gut geschützt werden wie bisher. Die Konsequenz wird ohne Zweifel lauten: Es werden mehr Ukrainer sterben, sowohl an der Frontlinie als auch in den Städten.

(Quelle: seesaw-foto.com) Zur Person Rafael Loss ist Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Sicherheit und Verteidigung im euro-atlantischen Raum, militärische Operationen, Innovation und Technologie sowie Nuklearstrategie und Rüstungskontrolle.

Aus europäischer Sicht gibt es keine Möglichkeit, diese drohenden Engpässe zu kompensieren?

Wenn es um die Patriot-Systeme geht, gibt es auch Alternativen wie SAMP/T aus Frankreich oder Italien. Allerdings sind die Kapazitäten in der Produktion nicht mit denen für das Patriot-System zu vergleichen. Dort werden die Kapazitäten ja weiter ausgebaut: Patriot-Raketen sollen künftig auch in Deutschland und Rumänien gebaut werden, in Japan passiert dies bereits. Aber für jede Lieferung der Waffen braucht es eine Genehmigung der US-Regierung. Die europäischen Staaten hätten vorsorgen können: Es wäre möglich gewesen, noch mit der Biden-Regierung größere Lieferverträge abzuschließen, um die aktuelle Situation zu verhindern. Diese Chance wurde vertan.

Die US-Regierung will die Ukraine zum Einlenken bei Trumps Friedensplan bringen. Die Ukraine will dem aber nur mit Sicherheitsgarantien zustimmen, die der US-Präsident nicht erteilen will. Was kann die Ukraine den USA stattdessen anbieten?

Sehr wenig. Die USA sitzen zweifellos am längeren Hebel, für die Ukraine ist das prekär. Der Rohstoffdeal, den die Ukraine angeboten hat, wäre ein Ausweg gewesen. Aktuell ist die Ukraine tatsächlich auf den guten Willen des Weißen Hauses angewiesen. Es sieht allerdings so aus, als ob die USA sich der Ukraine entledigen will, um eine bessere Beziehung zu Russland aufzubauen.

Es gibt Experten, die davon sprechen, die USA zielten darauf ab, dass sich die Ukraine Russland unterwerfen muss oder ihre Kapitulation verkündet. Wie sehen Sie das?

Das ist seit rund drei Jahren das Ziel des Kremls. Und die US-Regierung unter Trump macht sich Putins Ziel jetzt zu eigen.

Das bedeutet also: Die USA spielen das Spiel Russlands mit?