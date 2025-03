Ukraine-Krieg US-Militärhilfe ausgesetzt - Was das für Kiew bedeutet

Aktualisiert am 04.03.2025

Die Ukraine ist bisher auf US-Militärhilfe im Kampf um ihr Bestehen im russischen Angriffskrieg angewiesen. (Archivbild) (Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Trump setzt die Militärhilfe für die Ukraine aus, während sie im russischen Angriffskrieg ohnehin unter Druck steht. Es drohen verheerende Folgen. Können Deutschland und Europa helfen?

Ohne die US-Hilfen, hieß es immer, ist die Ukraine nicht in der Lage, im russischen Angriffskrieg zu bestehen. Nun hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Unterstützung ausgesetzt, um nach dem Eklat im Weißen Haus Druck auf den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj auszuüben, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen. Die Botschaft kam an: Selenskyj reagiert schnell und geht auf Trump zu. Was bedeutet die Aussetzung der US-Hilfen - nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Deutschland und Europa? Hier einige Fragen und Antworten dazu:

Was wird jetzt nicht ausgeliefert und welchen Umfang hat das?

Der Umfang der gestoppten Lieferungen ist vorerst nicht bekannt. Trump hatte von seinem Vorgänger Joe Biden eine Erlaubnis übernommen, noch Waffen aus US-Arsenalen im Wert von umgerechnet über 3,7 Milliarden Euro auszuliefern. Der angeordnete Stopp soll dabei Medien zufolge alle US-Ausrüstungen betreffen, die bisher nicht in der Ukraine sind. Also auch Waffen, die per Flugzeug oder Schiff gerade transportiert werden oder sich in Transitbereichen in Polen befinden.

Was genau auf dem Weg in die Ukraine gestoppt wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Dem Pentagon zufolge war zuletzt Munition für die Himars-Mehrfachraketenwerfer, Panzerabwehrwaffen und Artilleriegranaten in der Auslieferung. Zum Ende Dezember noch genehmigten Paket gehörten auch Munition für Flugabwehrsysteme und schultergestützte Stinger-Flugabwehrraketen. Bereits vor der Trump-Anordnung drohte der Waffenfluss aus den USA wegen fehlender neuer Pakete zu versiegen.

Enden auch geheimdienstliche Informationen aus Washington und Starlink?

Ob die USA auch die Weitergabe ihrer Aufklärungsdaten einstellen, ist unklar. Eine Einstellung wäre für die ukrainischen Streitkräfte ein herber Schlag. Präzisionsschläge hinter der Frontlinie auf Logistikhubs und Stäbe der russischen Armee würden dadurch erschwert. Auch die ukrainische Flugabwehr ist stark auf US-amerikanische Daten beispielsweise über Raketenstarts und in der Luft befindliche strategische Bomber Russlands angewiesen.

Der vor allem für das Frontgebiet wichtige Einsatz der Starlink-Systeme für Internetverbindungen per Satellit scheint zumindest nicht gefährdet zu sein. Trump-Berater und Starlink-Besitzer Elon Musk dementierte Berichte prompt, dass Washington mit einer Abschaltung drohe. Finanziert wird der Betrieb von etwa 25.000 Starlink-Terminals derzeit durch Polen. Und diese Finanzierung ist nach Auskunft des polnischen Digitalisierungsministeriums mindestens bis Ende September gesichert.

Was bedeutet das für die Ukraine?

Es ist nicht so, dass die Front nun sofort zusammenbricht, weil das Land noch Reserven hat. Allerdings sind die Nachrichten aus Washington für den Kampfgeist der ukrainischen Verteidiger ein schwerer Schlag.

Schon als der US-Kongress zu Beginn des Jahres 2024 neue Ukraine-Hilfen blockierte, fiel die Industriestadt Awdijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk in russische Hand. Die gut ausgebaute Frontlinie war vor allem aus Mangel an Artilleriegranaten nicht mehr zu halten, und die ukrainischen Truppen wurden um teils einige Dutzend Kilometer zurückgedrängt. Dieses Mal könnten die Folgen wesentlich dramatischer sein.

Wie Präsident Selenskyj vor einem Monat erklärte, stammen gut 30 Prozent der Waffen und der Technik, die von der ukrainischen Armee eingesetzt werden, aus den USA. Bei den Waffen selbst lag der US-Anteil demnach sogar bei 40 Prozent, während die Europäer bisher weniger als 30 Prozent beisteuerten. Die Ukrainer und ihre verbliebenen Verbündeten sind dabei nicht in der Lage, einen Ausfall der US-Hilfen zu kompensieren.

Wie lange kann das von Russland angegriffene Land durchhalten?

Bisher gingen Experten in Schätzungen davon aus, dass die ukrainische Armee allenfalls bis zum Sommer in der momentanen Intensität weiterkämpfen könne. Spätestens dann würde ihr die Munition vor allem bei US-amerikanischen Waffensystemen, wie den Himars-Raketenwerfern oder auch der Patriot-Flugabwehr, ausgehen. Schläge auf die russische Logistik im Hinterland würden seltener werden; und russische Raketen und Drohnen könnten im Gegenzug leichter die ukrainische Flugabwehr durchbrechen.