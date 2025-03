Senator Chris Coons, Mitglied der US-Demokraten, bedauerte nach Trumps Rede im Interview mit t-online, dass der US-Präsident falsche Behauptungen über den Umfang der Ukraine-Hilfen gemacht hatte: "Leider hat Präsident Trump in seiner Rede heute Abend einige sehr irreführende Dinge gesagt, indem er den Beitrag Europas zur Sicherheit und Verteidigung der Ukraine im Vergleich zu Amerikas Beitrag falsch dargestellt hat", sagte Coons. Die Vereinigten Staaten hätten zwar erheblich dazu beigetragen, aber insgesamt habe Europa mehr beigetragen. Trump hatte in seiner Rede den Europäern vorgeworfen, die Ukraine zu wenig zu unterstützen.

Der Senator sagte außerdem, er habe von einer Reihe europäischer Botschafter in Washington die Sorge vernommen, dass Trump in seiner Rede eine dramatische und negative Ankündigung zur Nato machen könnte. "Ich war erleichtert, dass das nicht der Fall war", sagte Coons. Er würde zudem gerne weniger über Zölle hören und mehr darüber, wie Trump mit den Partnern zusammenarbeiten wolle, um die gemeinsame Sicherheit zu verbessern. Den kommenden Bundeskanzler Friedrich Merz würde er gerne bald treffen, so Coons.

3. Handelskriege und Zölle um jeden Preis

Trump machte einmal mehr deutlich, dass er an seinen aggressiven Handelszöllen festhalten werde, obwohl diese bereits zu Marktunruhen führen. Am selben Tag hatte er neue Strafzölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Als die Märkte daraufhin abstürzten, wischte er das in seiner Rede mit den Worten beiseite, es handle sich dabei nur um "eine kleine Störung". In Wahrheit sind nun gleich mehrere Handelskriege im Gange.