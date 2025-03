Doch diese Ansicht wird nicht überall geteilt. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow sagte kürzlich, die Ukrainer arbeiteten an einer Alternative und "es gibt bereits eine Lösung". Der ukrainische Spezialist für elektronische Kriegsführung, Serhij Beskrestnow, betont, dass man sich in der Ukraine von Beginn bewusst gewesen sei, dass man sich nicht dauerhaft auf die kommerzielle Infrastruktur eines anderen Landes verlassen könne. So arbeite das Militär bereits an alternativen Lösungen, sodass der Verlust von Starlink zwar schmerzhaft, aber keine Katastrophe wäre.

Möglicherweise nur sechs Monate Kampf ohne US-Hilfe möglich

Aber auch wenn Europa Teile der Hilfen ersetzen könnten, so sind sich die meisten Experten einig, dass die Ukraine nicht länger als ein Jahr gegen Russland bestehen könnte. Ohne die US-Hilfen "werden wir sechs Monate durchhalten", sagte Generalleutnant Ihor Romanenko, ehemaliger erster Stellvertreter des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, im Sender Al-Jazeera bereits am 17. Februar.

Auch Mykola Bielieskow, leitender Analyst bei der ukrainischen Wohltätigkeitsorganisation Come Back Alive, blickt pessimistisch auf die Zukunft: "Wir können vielleicht ein halbes oder ein ganzes Jahr durchhalten, um Europa ein weiteres Jahr Zeit zu geben, mit der Produktion von Munition zu beginnen", sagte er dem "Wall Street Journal". Allerdings betonte er: "Wir könnten einige Verluste erleiden, vielleicht etwas Territorium verlieren. Aber wir haben keine andere Wahl, als trotz der Schwierigkeiten zu kämpfen."

Eine bekannte Situation

Doch gibt es bereits Erfahrungswerte, wie es ohne US-amerikanische Militärhilfe laufen könnte. Zu Beginn des vergangenen Jahres konnte sich der Kongress wochenlang nicht auf weitere Hilfen einigen.

Der deutsche Außenpolitik-Experte Nico Lange zog in Bezug auf die damalige Situation daher auf X eine klare Schlussfolgerung: "Die Auswirkungen auf dem Schlachtfeld sind zunächst begrenzt. Bleibt es dabei, werden für Russland im Sommer militärische Fortschritte möglich."

Dennoch waren bereits damals die Auswirkungen deutlich spürbar. Russland intensivierte seine Luftangriffe insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Die Ukraine konnte dem ohne entsprechende Waffen kaum etwas entgegensetzen. Auch an der Front wurden die Auswirkungen nach einiger Zeit sichtbar. Und so waren ukrainische Kommandeure etwa gezwungen, ihre Munition zu rationieren.

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War glaubt daher, Putin werde die Möglichkeit schnell ergreifen, "seine Militärkampagne in der Ukraine wahrscheinlich intensivieren und versuchen, jede Verzögerung oder Einstellung der US-Militärhilfe für die Ukraine auszunutzen – wie der Kreml es im Frühjahr 2024 getan hat".