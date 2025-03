Trumps Friedensplan Plötzlich steht ein schlimmer Verdacht im Raum

Die Ukraine gerät an der Front ins Hintertreffen. Binnen Tagen verliert sie strategisch wichtige Gebiete. Einem Experten kommt der Zeitpunkt der Entwicklung verdächtig vor.

Sein erklärtes Ziel, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden nach seinem Amtsantritt zu beenden, hat Donald Trump erwiesenermaßen nicht erreicht. Die vollmundige Ankündigung ist inzwischen fast zwei Monate überfällig. Nun aber soll alles ganz schnell gehen, noch in der kommenden Woche wolle der US-Präsident mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin telefonieren, sagte Trumps Unterhändler Steve Witkoff am Sonntag. Dabei sollen die letzten Details einer Waffenruhe festgezurrt werden.

Unterdessen lässt sich der Kreml Zeit. Eine Antwort auf die unter Woche in Saudi-Arabien stattgefundenen Gespräche zwischen der Ukraine und den USA über eine solche Waffenruhe und den damit verbundenen Angeboten an Russland steht immer noch aus. Das einzige, das Putin bislang auf den Verhandlungstisch gelegt hat, sind Maximalforderungen. Nun kam erneut eine solche aus Moskau: "Wir werden verlangen, dass eiserne Sicherheitsgarantien Teil des Abkommens werden", sagte der stellvertretende Außenminister Alexander Gruschko der russischen Zeitung "Iswestija" am Sonntag. Was für Kiew erst einmal gut klang, erwies auf den zweiten Blick als äußerst zweifelhaftes Angebot: "Ein Teil dieser Garantien sollte der neutrale Status der Ukraine sein, die Weigerung der Nato-Länder, sie in die Allianz aufzunehmen."

Welche Sicherheitsgarantien sollen das aber sein, die Moskau vorschweben? Europäische Friedenstruppen hatte Putin schon zuvor kategorisch ausgeschlossen. Und von einem Amerika unter Donald Trump erwarten Sicherheitsexperten kaum, dass er sich in einen heißen Konflikt mit Russland hineinziehen lässt, sollte das Regime die Waffenruhe brechen. Wie so oft könnte es sich also um einen taktischen Kniff des Kreml handeln, sich unter Mitwirkung der US-Regierung eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen, um den Feldzug gegen die Ukraine möglicherweise doch noch auszuweiten.

Just in diese prekäre Lage für Kiew kam am Wochenende die Nachricht, dass die ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk auf dem Vormarsch sind. Inzwischen haben sie Sudscha, den Logistikstützpunkt der ukrainischen Armee in Kursk eingenommen. Präsident Wolodymyr Selenskyjs Strategie, die Region möglichst lange zu halten, um sie in als Verhandlungsmasse in Friedensgesprächen einzusetzen, ist nicht aufgegangen. Für Russland ist das hingegen ein kaum zu unterschätzender Erfolg.

Innerhalb weniger Tage geriet Kiew ins Hintertreffen

Es verwundert manche Experten, dass die Ukraine weite Teile des Gebiets nun innerhalb weniger Tage aufgeben muss, nachdem sie Kursk mehr als sechs Monate halten konnte, gegen erbitterten Widerstand der russischen Armee, die bei ihren Versuchen der Rückeroberung sogar bis zu 12.000 nordkoreanische Soldaten eingesetzt haben soll. Beim überhasteten Rückzug der eigenen Truppen, musste die Ukraine unter anderem wertvolles westliches Kriegsgerät zurücklassen.

Zeitlich fällt diese Frontentwicklung in die Intensivierung der von den USA maßgeblich vorangetriebenen Friedensgespräche. Und noch etwas fällt auf: Die plötzliche Schwächung der ukrainischen Armee fällt just in jene turbulenten Tage, als die Trump-Regierung nach der öffentlichen Demütigung Selenskyjs im Weißen Haus ihre Waffenhilfe für das attackierte Land vorübergehend einstellte. Inklusive der dringend notwendigen Geheimdienstinformationen, ohne die die ukrainischen Truppen auf Dauer keine Chance gegen die personell und materiell überlegenen Russen haben.