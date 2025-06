Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 22.06.2025 - 07:24 Uhr Lesedauer: 33 Min.

Iranische Raketenattacken auf Israel (Archivbild): Der Iran reagierte am Sonntag mit neuen Angriffen. (Quelle: IMAGO/Nael Chahine/imago)

Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump iranische Atomanlagen bombardiert. Der Iran greift Israel mit Drohnen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel meldet neuen Angriff aus Iran

Wenige Stunden nach den US-Bombardierungen im Iran haben die iranischen Revolutionsgarden erneut Raketen auf Israel gefeuert. In Israel heulten die Sirenen, wie die israelischen Streitkräfte auf Telegram mitteilten.

Bei der Attacke wurden etwa 30 Raketen eingesetzt, wie Irans staatlicher Rundfunk berichtete. Die Revolutionsgarden – Irans Elitestreitmacht – hatten zuletzt am Freitag ballistische Raketen auf Israel gefeuert und dabei Ziele in der Mittelmeerstadt Haifa getroffen.

Nach US-Angriffen auf Iran: Außenminister droht mit Konsequenzen

US-Angriffe auf Irans Atomanlagen: Araghtschi war zuletzt Verhandler

Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen attackiert. Darunter war auch die gut befestigte unterirdische Uran-Anreicherungslage Fordo.