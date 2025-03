Außerdem beteuerte der US-Präsident, dass er und Putin gar nicht über einen Stopp der militärischen Unterstützung für die Ukraine gesprochen hätten. "Nein, das hat er nicht. Wir haben nicht über Hilfen gesprochen", sagte der US-Präsident. Die Äußerungen aus Moskau, in denen genau das behauptet wurde, kommentierte er dagegen nicht. Zwar stellte Trump das Gespräch insgesamt immer noch als "großartig" dar. Doch er verzichtete darauf, sich für den angeblichen Verzicht Putins, ukrainische Infrastruktur zu attackieren, selbst auf die Schulter zu klopfen.

Auch dadurch liegt der Rückschluss nahe: Trump hat im Gespräch mit Putin eine diplomatische Niederlage erlitten.

Verhandlungen in Saudi-Arabien haben wenig Aussicht auf Erfolg

Aber was bedeutet das nun für die Ukraine? Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nannte das Ergebnis des Gesprächs am Mittwochmorgen eine "Nullnummer". "Also Putin spielt hier ein Spiel", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich bin sicher, dass der amerikanische Präsident da nicht lange wird zusehen können."

Doch momentan tut Trump eben genau das. Er lässt sich vom russischen Präsidenten durch die Manege führen, um vor allem innenpolitisch Tatendrang zu suggerieren. Davon hat die Ukraine nicht viel. Sie kann nur hoffen, dass der Druck auf die US-Regierung steigen wird, sodass Trump wiederum bereit ist, seine Möglichkeiten gegenüber Putin auszuschöpfen. Bislang ist er das nicht. Aber irgendwann wird auch in den USA der Druck auf den US-Präsidenten steigen, sollte er weiterhin keine Ergebnisse liefern.

Wenige Stunden nach dem Telefonat sagte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff am Dienstag in einem Interview mit dem Sender Fox News, dass die Gespräche über ein Waffenruheabkommen zwischen Russland und der Ukraine "am Sonntag in Dschidda beginnen werden".