Newsblog zum Ukraine-Krieg "Ungewöhnliche Situation": Ukraine verliert weiteren F-16-Kampfjet

Von t-online Aktualisiert am 16.05.2025 - 07:35 Uhr Lesedauer: 32 Min.

Ein ukrainischer F-16-Kampfjet (Archivbild): Die Ukraine hat bereits mehrere der Maschinen verloren. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine-Gespräche sollen an diesem Freitag in Istanbul beginnen. Kiews Luftwaffe verliert einen F-16-Kampfjet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

"Ungewöhnliche Situation": Ukraine verliert weiteren F-16-Kampfjet

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge einen F-16 Kampfjet verloren. Es habe eine ungewöhnliche Situation an Bord gegeben, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen sei der Kontakt verloren gegangen. Der Pilot sei auf einer Mission zur Abwehr eines Luftangriffs unterwegs gewesen.

Zunächst habe der Pilot drei Ziele zerstört und sei dabei gewesen, ein viertes anzugreifen. "Laut vorläufigen Daten kam es an Bord zu einer ungewöhnlichen Situation. Der Pilot steuerte das Flugzeug von der Siedlung weg und konnte sich erfolgreich per Schleudersitz retten", heißt es auf Telegram. Ein Rettungsteam habe den Piloten dann schnell finden können. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. Der Vorfall werde untersucht.

Laut der Plattform Oryx, die ukrainische und russische Geräteverluste anhand öffentlich zugänglicher Daten auswertet, hat die Ukraine bisher zwei F-16 Kampfjets verloren. Seit Sommer verfügt die Ukraine über die Flugzeuge, laut Schätzungen sollen es etwa 20 Maschinen sein.

EU-Verteidigungsminister beraten über Ukraine-Unterstützung

Die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen treffen sich am Freitag in Rom, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Neben der Ukraine soll es auch um Möglichkeiten zur Stärkung der europäischen Verteidigung gehen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der geplanten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe statt.

Im Anschluss an das Treffen wollen die fünf Verteidigungsminister um 14.45 Uhr (MESZ) eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Es handelt sich um das vierte Treffen dieser Art. Vorherige Treffen hatten in den vergangenen Monaten in Berlin, Warschau und Paris stattgefunden. Der britische Verteidigungsminister John Healey betonte am Donnerstag bei einem Besuch in Berlin die Bedeutung von Verbündeten: "Besonders in diesen Zeiten brauchen wir unsere Freunde mehr denn je", sagte er.

Rubio: Nur Treffen zwischen Trump und Putin bringt Ergebnis

US-Außenminister Marco Rubio hat unmittelbar vor geplanten Gesprächen ukrainischer und russischer Delegationen in der Türkei über eine Waffenruhe klargemacht, dass nur ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ein Ergebnis bringen kann. Er wisse nicht, wann und wo das sein werde, "aber das ist im Moment die einzige Chance", sagte Rubio im Sender Fox News. "Nach allem, was wir nach monatelanger Arbeit wissen, wird nichts passieren, bis Präsident Trump sich mit Wladimir Putin an einen Tisch setzt und die Dinge auf den Tisch legt."

Trump hatte sich zuvor ähnlich geäußert und sich offen gehalten, womöglich kurzfristig noch zu Ukraine-Gesprächen in die Türkei zu fliegen. "Falls etwas passiert, würde ich am Freitag hingehen, wenn es angemessen ist."

Britischer Premier: Putin muss Preis zahlen

Der britische Premierminister Keir Starmer hat Konsequenzen für die "Verweigerung des Friedens" durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin gefordert. "Wenn Russland nicht an den Verhandlungstisch kommen will, muss Putin den Preis dafür zahlen", erklärte Starmer am Freitag im Vorfeld des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der albanischen Hauptstadt Tirana. "Putins Taktik zu zögern und aufzuschieben" sei unerträglich.

In Albanien kommen am Freitag die Staats- und Regierungschefs aus 47 europäischen Ländern zum sechsten Gipfeltreffen der EPG zusammen. Für Deutschland nimmt erstmals Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an dem Treffen teil.