Ein Mitarbeiter von VW arbeitet im Dresdner Werk an einem Elektrofahrzeug des Typs ID.3 (Archivbild): Europäische Autozulieferer beklagen Engpässe bei seltenen Erden. (Quelle: Rainer Weisflog via www.imago-images.de/imago)

Autozulieferer in Europa haben dem Branchenverband CLEPA zufolge mit einer Knappheit bei Seltenen Erden zu kämpfen. Die ersten Fertigungslinien hätten bereits gestoppt werden müssen, teilte CLEPA am Mittwoch mit. Betroffen sei eine Vielzahl von Produkten, die in Elektro- und Verbrennerfahrzeugen zum Einsatz kämen.