Statt Ukrainer: Russland schickt tote Russen zurück

Aktualisiert am 19.06.2025 - 22:00 Uhr

Russland schickt tote Russen statt Ukrainer zurück

Die Ukraine hat bei einem Leichenaustausch mit Russland auch tote russische Soldaten erhalten. Das teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko in einem Beitrag auf Telegram mit, über den der "Focus" zuerst berichtete. Demnach habe Russland nicht nur ukrainische Gefallene, sondern auch eigene Tote an die Ukraine überstellt. Fotos zeigten den angeblichen Wehrpass und die Identifikationsmarke eines toten russischen Soldaten aus dem Wehrkreis Moskau, der an die Ukraine übergeben worden sei. Unabhängige Bestätigungen dazu gab es nicht.