Der Bürgermeister von Kiew fordert "schwierige Entscheidungen". Europa legt offenbar einen eigenen Friedensplan vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 10. August

Klitschko: Müssen diplomatische Lösung finden

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko plädiert zur Beilegung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für eine Verhandlungslösung. "Wir müssen eine diplomatische Lösung finden", sagte Klitschko der "Bild"-Zeitung in Kiew. "Jeder in unserem Staat, in unserem Land ist müde von diesem Krieg", sagte er. "Leider haben wir für diesen Krieg einen riesigen Preis bezahlt: Die Leben von unseren Patrioten, von unseren Soldaten, von unseren Bürgern. Hunderte von Städten sind zerstört. Ein großer Teil der Ukraine ist von Russland okkupiert."

Zu Forderungen Russlands nach Gebietsabtrennungen sagte Klitschko, es sei noch "viel zu früh" für solche Gespräche – schloss dabei einen Verzicht auf Gebiete aber nicht explizit aus. Das sei eine Frage für den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte Klitschko. "Er muss schwierige Entscheidungen treffen." Ein Teil der Menschen werde nie bereit sein, einen Teil des Landes an Russland abzutreten, sagte der frühere Box-Weltmeister.

Am Freitag wollen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit fast dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg verhandeln. In Kiew, Berlin und Brüssel wird befürchtet, dass beide auf Gebietsabtritte der Ukraine an die russischen Besatzer hinwirken könnten. Selenskyj, der nicht eingeladen ist, lehnt Gebietsabtretungen an Russland strikt ab und fordert vehement, in Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine einbezogen zu werden.

Ukrainischer Angriff auf russische Region Saratow gemeldet

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Region Saratow ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs eine Industrieanlage beschädigt worden. Alle notwendigen Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz, teilte Roman Busargin auf Telegram mit. Um welche Art von Anlage es sich handelt, gab er nicht an.

Ukrainische Medien berichteten, die Ölraffinerie in der gleichnamigen Stadt Saratow sei nach einem Drohnenangriff in Brand geraten. In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigten dichten schwarzen Rauch über einem Industriegebiet:

Selenskyj will mitreden: Europäer kontern Putin mit Ukraine-Plan

