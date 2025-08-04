Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml bestätigt geplanten Gipfel zwischen Trump und Putin

07.08.2025

Wladimir Putin (l.) und Donald Trump (Archivbild): Sie treffen sich bald erneut. (Quelle: Susan Walsh/dpa)

Trump ruft nach Putin-Telefonat Merz an. Russland greift die Stadt Dnipro an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 7. August

Kreml bestätigt Gipfeltreffen von Trump und Putin

Der Kreml hat bestätigt, dass es ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben wird. Das Treffen soll demnach in "den kommenden Tagen" stattfinden, verkündete Kremlberater Juri Uschakow. Auch der Ort sei bereits vereinbart worden, werde aber erst später bekannt gegeben. Was zum Treffen bekannt ist, lesen Sie hier.

Ukraine greift Ölraffinerie an – großes Feuer

In der Nacht hat die Ukraine die russische Afipskiy-Ölraffinerie in der russischen Stadt Slawjansk-na-Kubani angegriffen. Mehrere Videos von Augenzeugen auf dem Messengerdienst Telegram zeigen ein großes Feuer, das nach dem offenbar erfolgreichen Angriff ausbrach.

Die Raffinerie liegt rund 200 Kilometer von der Front entfernt und gilt als logistischer Knotenpunkt für die Versorgung russischer Streitkräfte mit Diesel und Flugbenzin. Nach Angaben russischer Medien verarbeitet sie jährlich mehr als sechs Millionen Tonnen Rohöl und hat damit auch wirtschaftliche Bedeutung für Russland. Die Anlage war seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bereits mehrfach Ziel von Angriffen.

Der Gouverneur der Region, Weniamin Kondratjew, erklärte lediglich, dass in der nahegelegenen Stadt Slawjansk-na-Kubani ein Mann durch Trümmerteile einer Drohne verletzt worden sei. Den Angriff auf die Raffinerie erwähnte er hingegen nicht.

Angriffe auf Dnipro

Auf die ukrainische Stadt Dnipro hat es in der Nacht zum Donnerstag russische Drohnenangriffe gegeben. Wie die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, brach in der Stadt ein Feuer aus. Es habe eine Serie von Explosionen gegeben.Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen.

Mittwoch, 6. August

Umfrage: Vertrauen in Selenskyj gesunken