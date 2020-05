Großrazzia bei Großfamilie – 200 Beamte im Einsatz

LIVEHauptstadt-Ticker

14.05.2020, 10:40 Uhr

Die ungarische Filmregisseurin Ildiko Enyedi, die 2017 mit dem Liebesfilm "Körper und Seele" ("Teströl es lelekröl") den Goldenen Bären der Berlinale gewann, hat eine Corona-Erkrankung überstanden. "Rein physisch verlief die Sache milde, aber ich bin dennoch sehr erschrocken", sagte die 64-Jährige der Wochenzeitung "HVG".



"Körper und Seele" handelt von zwei schüchternen Angestellten in einem Budapester Schlachthof, die in aller Langsamkeit ihre Gefühle füreinander entdecken. Für Ungarn war es der erste Goldene Bär seit 42 Jahren. Der Streifen wurde auch für den Oscar nominiert. Wie Enyedi in dem Interview weiter ausführte, hat sie in der coronabedingten Selbstisolierung im Auftrag des Filmfestivals von Thessaloniki einen kurzen "Quarantänefilm" gedreht.

In Berlin läuft seit etwa sechs Uhr früh ein Einsatz gegen eine arabischsstämmige Großfamilie. Grund ist der Verdacht auf illegalen Drohenhandel und Waffenbesitz. Eine Pressesprecherin der Polizei hat einen entsprechenden Bericht des RBB-Radiosenders "88,8" gegenüber t-online.de bestätigt.



Demnach durchsuchen etwa 200 Einsatzkräfte des LKAs und von Einsatzhundertschaften Objekte in ganz Berlin. Weitere Details sind derzeit noch unklar.



Forscher des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung haben die musikalische Energie der Berliner Philharmoniker sichtbar gemacht. Dafür wurden mit einer speziellen Infrarotkamera die Instrumente von Musikern vor, während und nach dem Spielen aufgenommen. Die Kameras können die Wärmestrahlung erfassen und als Farbskala darstellen.



Eine thermograpfische Aufnahme einer Posaune nach dem Musizieren: Die Instrumente der Musiker sollen optisch und nicht akustisch auf den Betrachter wirken. (Quelle: Heribert Schindler in Zusammenarbeit mit Fraunhofer IFAM Dresden)



Vom Ergebnis waren auch die Wissenschaftler überrascht: Denn beim Spiel kann es zu einem Temperaturunterschied von zehn Grad Celsius kommen. So erwärmt sich bei einer Raumtemperatur von 20 Grad das Mundstück einer Trompete auf bis zu 30 Grad.

Am Montag hat SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci das Corona-Behandlungszentrum auf dem Berliner Messegelände offiziell eröffnet. 500 Betten stünden ab sofort bereit, um die Krankenhäuser zu entlasten. Doch laut Recherchen des "Tagesspiegels" soll die Notfallklinik noch nicht einsatzbereit sein. Die Zeitung schreibt, die Betriebsabnahme sei erst für kommende Woche geplant. Die Senatsgesundheitsverwaltung bestreitet die Aussage des Gesundheitsstadtrats von Charlottenburg-Wilmersdorf.

Gegen Mittag will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Bild vom Corona-Zentrum machen.

Um den Lernstoff aufzuholen, schlägt der bildungspolitische Sprecher Dirk Stettner der Berliner CDU Schicht- und Samstagsunterricht an Berliner Schule vor. Das sagte er am Mittwochabend in der RBB-"Abendschau". Leerstehende Schulen an einem Samstag machten keinen Sinn, zitiert der Sender den Politiker.

"Jetzt muss geliefert werden, denn anderenfalls wird Schulunterricht und die Erfüllung des Bildungsauftrages unmöglich" @burkarddregger https://t.co/zUkw1soSrG — CDU-Fraktion Berlin (@CDUBerlin_AGH) May 13, 2020

Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus fordert zudem ein großangelegtes Programm zur schnellen Digitalisierung aller Schulen. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger will einheitliche Endgeräte für alle Schüler und Lehrer sowie einen Ausbau der Infrastruktur mit flächendeckenden Internetanschlüssen in den Bildungseinrichtungen und einem digitalen Lernangebot.

Heute startet vor dem Berliner Landgericht ein Prozess gegen einen 42-jährigen Judo-Trainer. Er soll über Jahre hinweg minderjährige Jungen sexuell misshandelt haben. Zwischen 2006 und 2019 werden ihm 32 Taten angelastet. Weil die Opfer den Mann als Vaterfigur sahen, hätten sie den Missbrauch über sich ergehen lassen.

Der erste Prozessanlauf Im April ist nach einwöchiger Verhandlung unterbrochen worden. Die Verteidigung hatte eine Schöffin wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt.

