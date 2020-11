Hauptstadt-Ticker zu Covid-19

Corona-Fall bei Berliner SPD: Teile der Fraktion in Quarantäne

09.11.2020, 12:43 Uhr | t-online, dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Das macht sich auch im Berliner Abgeordnetenhaus bemerkbar. Alle Infos im Corona-Newsblog aus Berlin.

Aktuell befinden sich acht Fraktionsmitglieder der SPD in Quarantäne. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, sei eine Abgeordnete am Freitag positiv getestet worden. Sie habe am Donnerstag noch im Plenum gesessen, heißt es. Daraufhin begab sich unter anderem Fraktionschef Raed Saleh in Selbstisolation. Bereits am Samstag war es für Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) soweit (siehe Eintrag vom 9. November, 9.45 Uhr). Ob ein Kontakt mit der am Freitag positiv getesteten Abgeordneten der Grund ist, ist unklar.

Weil das digitale Lernen in Zeiten von Corona immer wichtiger wird, werden sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler mit 41.500 weiteren Tablets ausgestattet. Die Aktion wird finanziert vom Bund und von der Stadt. Mehr dazu lesen Sie hier.



Im Team der Basketballer hatte es sieben Corona-Infizierte gegeben. Daraufhin musste die Mannschaft in Quarantäne und konnte ganze 17 Tage nicht trainieren. Zum Liga-Auftakt gegen die Fraport Frankfurt Skyliners reichte es dennoch zu einem Sieg.

Starker Start in die @easyCreditBBL-Saison! Unser Team ist gegen die @skyliners1999 schon wieder deutlich frischer und mit mehr Rhythmus unterwegs und gewinnt 79:66.



Weiter geht’s am Dienstag in Bonn mit dem Nachholspiel des Pokal-Qualifikationsturniers gegen die @basketsbonn. pic.twitter.com/FaepegWao4 — ALBA BERLIN (@albaberlin) November 8, 2020

8.20 Uhr: Scholz und Müller informieren sich über Corona-Lage an der Charité

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) wollen sich am Montag an der Charité über die Versorgung von Covid-19-Patienten informieren. Das berichtet der "Tagesspiegel". Es soll einen Austausch mit Vorständen geben, kündigte die Charité wohl an. Zuletzt hatte die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten zugenommen.

Sonntag, 8. November 2020



16.18 Uhr: Mehrheit der Berliner hält sich am Wochenende an Corona-Regeln

Am ersten Wochenende seit dem Inkrafttreten der verschärften Corona-Verordnung in Berlin haben sich die Anzeigen durch die Polizei zunächst in Grenzen gehalten. "Wir haben am Samstag überwiegend regelkonformes Verhalten festgestellt", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

13.45 Uhr: Freihaltepauschalen in Berliner Kliniken bundesweit?



In Berlin dürfen viele große Krankenhäuser bereits nur noch planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen, die medizinisch dringlich sind. Das geht aus einer Verordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hervor, die zum Samstag in Kraft trat. Die Kliniken erhalten Freihaltepauschalen, damit Intensivbetten und Klinikpersonal für Covid-19-Patienten frei gehalten werden können. Diese Regelung sei bundesweit nötig, erklärt Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

11.10 Uhr: Berliner finden Shopping im Teil-Lockdown unattraktiv

Berliner Läden beklagen die Auswirkungen des Teil-Lockdowns: Die Innenstadt besuchen, das heiße für viele Berliner, sich mit anderen zu treffen, mal einen Kaffee zu trinken, essen zu gehen, sagte der Hauptgeschäftsführer beim Gesamtverband des Berliner Einzelhandels, Nils Busch-Petersen nach dem ersten Samstag im Teil-Lockdown.



Ein Radfahrer biegt in die Friedrichstraße ein (Archivbild): Wegen des Teil-Lockdowns ist auf der Shoppingmeile weniger los als sonst. (Quelle: Reiner Zensen)



Wenn das alles wegfalle, leide darunter auch der Handel. Der profitiere überhaupt nicht davon, dass die Berlinerinnen und Berliner anderswo zwangsläufig Geld sparen. Die vergangene Woche sei sehr schlecht gelaufen, sagte Busch-Petersen. "Und das Wochenende reißt da gar nichts raus."

9.45 Uhr: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in Quarantäne

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) befindet sich in Corona-Quarantäne. Das teilte sie am Samstagabend bei Twitter mit. Sie sei als Kontaktperson eines Infizierten genannt worden und werde noch bis Freitag ihre Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice führen.



In eigener Sache: Ich befinde mich bis Freitag in Quarantäne, da ich als Kontaktperson genannt wurde. Mir geht es gut. Ich führe die Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice. Passen Sie bitte auf sich und andere auf!

"Mir geht es gut", schrieb Kalayci. "Passen Sie bitte auf sich und andere auf!" Ob sie bereits auf Corona getestet wurde und wann mit dem Ergebnis zu rechnen ist, teilte sie nicht mit.

7.01 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin um Hunderte gestiegen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Berlin innerhalb eines Tages um 697 gestiegen, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Samstag hervorgeht.

Samstag, 7. November



18.43 Uhr: Unions Bülter positiv auf Corona getestet



Mittelfeldspieler Marius Bülter von Union Berlin wurde positiv auf Corona getestet. Bülter stand am Samstag nicht im Kader der Berliner, die beim 5:0 (3:0)-Sieg gegen Arminia Bielefeld den höchsten Bundesligasieg der Klubgeschichte herausgeschossen hatten. Bülter würde sich in "häuslicher Quarantäne" befinden, bestätigte Klubsprecher Christian Arbeit nach dem Spiel.

17.42 Uhr: Situation in Berliner Hotels "unterirdisch"



In den Berliner Hotels sei die Situation derzeit unterirdisch. Die Belegung sei häufig unter zehn Prozent. "Es ist deprimierend", sagte Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), "fast wie bei einem Komplett-Shutdown". Seit Anfang November dürfen Hotels und Pensionen keine Touristen mehr beherbergen. Am Wochenende sei die Situation noch schlimmer, weil dann auch die Geschäftsreisenden nicht in Berlin seien. "Mit zehn Prozent Belegung sind Hotels dann schon ganz vorne mit dabei."

14.41 Uhr: Kliniken verschieben wieder planbare Eingriffe

Wegen der Corona-Pandemie dürfen viele große Berliner Krankenhäuser vorerst nur noch solche planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen, die medizinisch dringlich sind.



Blick in ein Stationszimmer mit Beatmungsgerät für schwersterkrankte Covid-19-Patienten (Symbolbild): In Berlin steigt die Auslastung der verfügbaren Intensivbetten weiter. (Quelle: Ralph Lueger/imago images)



Das geht aus einer Verordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hervor, die zum Samstag in Kraft tritt. Die Gesundheitsverwaltung machte auf Anfrage keine Angaben, in welcher Größenordnung nun Eingriffe ausgesetzt oder verschoben werden. Kliniken sollen 25 Prozent ihrer Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten.

11.01 Uhr: Gericht lehnt Eilanträge gegen Schließung von Tattoo-Studios ab

Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sind mehrere Betreiber von Tattoo-Studios mit dem Versuch gescheitert, gegen die Schließung wegen der Corona-Pandemie vorzugehen.



Am Donnerstag wiesen die Richter zwei weitere Eilanträge ab, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Bereits am Mittwoch hatten sie den Eilantrag eines Betreibers abgelehnt. Das Oberverwaltungsgericht wies auch die Eilanträge eines Nagel-, eines Kosmetik- sowie eines Massage-Studios zurück. Seit Montag gelten in Brandenburg verschärfte Beschränkungen.

8.35 Uhr: 1.329 Corona-Neuinfektionen

Berliner Behörden meldeten am Freitag 1.329 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 188,4 angegeben. Den täglichen Covid-19-Bericht aus Berlin finden Sie hier.

Freitag, 6. November



18.40 Uhr: Ein Fünftel der Berliner Intensivbetten ist belegt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin bleibt auf hohem Niveau. Innerhalb eines Tages stieg der Wert um 1.329 auf insgesamt 38.682, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Freitag hervorgeht. Der Zuwachs fällt damit fast genauso groß aus wie am Donnerstag. Der höchste Wert seit Pandemiebeginn war am Dienstag mit mehr als 1.500 neuen Fällen gemeldet worden. In Berlin gelten nun 23.652 Menschen als genesen. 292 Infizierte starben im Zusammenhang mit dem Virus, fünf mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin lag am Freitag bei einem Wert von 188,4.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist im Vergleich zum Vortag minimal gestiegen, auf nun 19,5 Prozent (Donnerstag: 19,1 Prozent). Seit Tagen nähert sich der Wert der kritischen Marke von 25 Prozent an. Eine Überschreitung würde die Corona-Ampel auch bei diesem Indikator von aktuell Gelb auf Rot springen lassen. Sobald zwei von drei Indikatoren der Corona-Ampel Rot sind, herrscht für den Senat Handlungsbedarf.

17.52 Uhr: Berliner Klinik entlässt 97-jährige Covid-Patientin

Die älteste Covid-19-Patientin im Berliner Helios-Klinikum ist wieder gesund. Nach nur zehntägiger Behandlung wurde die 97-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen – und das trotz mehrerer Vorerkrankungen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

15.21 Uhr: Weitere Eilanträge abgelehnt



Zwei Tattoo-Studios sind gegen die Schließung wegen der Corona-Pandemie vorgegangen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Eilanträge jetzt abgewiesen. Mehr dazu lesen Sie hier.



14.43 Uhr: Krankenhäuser bestehen "Stresstest"



Die Senatsverwaltung für Gesundheit und die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) haben am Freitag die Kapazitäten der Kliniken geprüft. Dabei stellten sie fest, dass in den Berliner Krankenhäusern binnen 24 Stunden 1.521 Intensivbetten zur Verfügung stehen könnten. Das sind rund 500 zusätzliche Beatmungsbetten im Vergleich zum Frühjahr. Ginge man von einer maximalen Eskalationsstufe aus, das beinhaltet das Zurückfahren sonstiger Behandlungen, stünden sogar über 2.000 Intensivbetten in Berlin bereit. Die Kosten für eine solche Aufstockung habe das Land bereits übernommen, so der Senat.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci fordert: "Um die Krankenhäuser bei der notwendigen Reduktion planbarer Operationen finanziell abzusichern, ist eine Wiedereinführung der zum Ende September 2020 ausgelaufenen Freihaltepauschale des Bundes nötig. Jetzt ist nicht die Zeit, in den Krankenhäusern Verunsicherung wegen möglicher fehlender Liquidität zu schüren." Außerdem möchte sie die eingeführten Pflegepersonaluntergrenzen in der Intensivmedizin wieder aussetzen.

10.21 Uhr: Alba verliert erstes Spiel nach Corona-Zwangspause



Mit 67:103 mussten sich die Berliner Basketballer personell corona-geschwächt am Donnerstagabend dem FC Barcelona geschlagen geben. Dem Team fehlten Peyton Siva und Maodo Lo, die nach ihrer Corona-Quarantäne noch nicht wieder spielfähig waren. Einige Spieler hatten erst am Mittag das medizinische "Okay" bekommen. Während der Partie konnte Alba wegen eines dezimierten Kaders weniger wechseln. Außerdem hatten sie wegen sieben Corona-Fällen im Team zwei Wochen vorher nicht trainiert.



Im ersten Spiel seit dem Sieg in Moskau am 16.10. können wir @FCBbasket nicht stoppen (67:103).



Ohne Lô, Olinde, Thiemann und Siva und mit riesigen Trainingsdefiziten wäre alles andere eine große Überraschung gewesen. Aber schön, die Mannschaft wieder auf dem Parkett zu sehen! pic.twitter.com/nepVy9L7LG — ALBA BERLIN (@albaberlin) November 5, 2020

08.11 Uhr: Gibt es eine Corona-Pleitewelle in der Hauptstadt?



Bislang noch nicht. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Oktober gestiegen. Sie liegt allerdings unter dem Vorjahreswert. Eine Corona-Pleitewelle bleibt aktuell noch aus. Beim zuständigen Amtsgericht Charlottenburg gingen im vergangenen Monat 309 Insolvenzanträge ein. Das teilte ein Sprecher der dpa mit. Das waren 57 mehr als im September und 82 weniger als im Oktober 2019. Mehr dazu lesen Sie hier.



Donnerstag, 5. November



19.05 Uhr: Auslastung der Intensivbetten steigt an – Corona-Lagebericht



1.387 Corona-Neuinfektionen sowie 15 Todesfälle mehr als am Vortag und eine wachsende Belastung der Intensivstationen: Die Corona-Lage in Berlin bleibt angespannt. Wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung von Donnerstag hervorgeht, nähert sich die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten immer mehr dem kritischen Wert von 25 Prozent.



Eine Überschreitung würde die Corona-Ampel auch bei diesem Indikator von aktuell Gelb auf Rot springen lassen. Bliebe es außerdem bei den Neuinfektionen bei einer roten Ampel, würde das für den Senat erneut Handlungsbedarf bedeuten, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung sagte.

17.28 Uhr: Berliner Krankenhäuser suchen Pflege-Verstärkung



Angesichts der stark wachsenden Zahl von Covid-19-Patienten in Berlin suchen die Krankenhäuser Verstärkung für die Pflege. Mit einem am Donnerstag veröffentlichten Aufruf bittet die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) "alle ehemaligen und frei verfügbaren examinierten Pflegefachkräfte", sich direkt bei den Kliniken zu bewerben.



Es sei "absehbar, dass insbesondere die Verfügbarkeit von Pflegepersonal in den nächsten Wochen das entscheidende Kriterium sein wird, um die Versorgung der erwarteten hohen Zahl an Covid-19 Erkrankten gut bewältigen zu können", erklärte die BKG-Vorstandsvorsitzende Brit Ismer. Der Aufruf wird von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt.

14.53 Uhr: Planbare Operationen sollen verschoben werden



Berliner Krankenhäuser müssen ab Samstag 25 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci heute im Abgeordnetenhaus. Zuletzt lag diese Grenze bei nur 15 Prozent. Das heißt, dass planbare Operationen, wie bereits im Frühjahr geschehen, verschoben werden müssen. Aktuell liegt die Auslastung der Intensivkapazitäten bei rund 18 Prozent (siehe 07.39 Uhr).

Ab Samstag müssen die Berliner Krankenhäuser 25 % der Intensivbetten für #Covid19-Patient*innen freihalten. Ebenso werden planbare, nicht dringend notwendige Operationen verschoben.

13.10 Uhr: 480.000 Schutzmasken und Desinfektionsmittel für Schulen



Um die Schulen noch besser vor dem Coronavirus zu schützen, stellt die Gesundheitsverwaltung den Schulämtern jeweils bis zu 40.000 Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung. Die Masken sollen in den kommenden Tagen geliefert und an die Schulen verteilt werden. Außerdem gibt es Desinfektionsmittel. Mehr dazu lesen Sie hier.



11.51 Uhr: Fast 80 Eilanträge gegen Corona-Beschränkungen



Gegen die im November geltenden Einschränkungen des "Lockdown-Light" sind beim Verwaltungsgericht inzwischen knapp 80 Eilanträge eingegangen. Das bestätigte ein Sprecher am Donnerstag. Die meisten der Anträge stammen aus der Gastronomie. Zu den Antragsstellern zählen aber auch ein Fitnessstudio und das Schlosspark-Theater des Kabarettisten Dieter Hallervorden. Das Verbot eines Konzerts am Dienstag dieser Woche hatte das Gericht im Eilverfahren bestätigt. Wann Entscheidungen zu den anderen knapp 80 Eilanträgen fallen, ist noch offen.



09.49 Uhr: Wie hoch ist die Dunkelziffer?



Laut dem Amtsarzt des Berliner Bezirks Reinickendorf, Patrick Larscheid, könnte die Dunkelziffer mit den Corona-Infizierten in Berlin viermal so hoch sein, wie die offiziellen Angaben darlegen. Wer sich jetzt in einer Menschenmenge bewege, habe deshalb ein höheres Infektionsrisiko als noch im Frühjahr, sagt Larscheid. Mehr dazu lesen Sie hier.



08.30 Uhr: Berlin finanziert 12,6 Millionen Corona-Schnelltests



Um das Coronavirus besser unter Kontrolle zu bekommen, sollen in der Stadt 12,6 Millionen Schnelltests eingesetzt werden. Das teilte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch mit. Dafür nehme man 71 Millionen Euro in die Hand, heißt es. Die ersten 260.000 Tests wurden bereits an Pflegeeinrichtungen und die Wohnungslosenhilfe verteilt. Mehr dazu lesen Sie hier.



07.39 Uhr: 1.148 neue Corona-Fälle in Berlin



In der Hauptstadt sind offiziell erneut mehr als 1.000 Corona-Infektionen gemeldet worden. Das meldet die Gesundheitsverwaltung. Die Corona-Gesamtzahl steigt damit auf 35.966 Menschen, von denen 22.417 als genesen gelten. 272 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das sind sieben Todesfälle mehr als am Vortag.



Auch die Belegung der Betten auf den Intensivstationen steigt. 18,2 Prozent der Betten sind nun mit Covid-19-Patienten belegt. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 11,6 Prozent. Steigt die Prozentzahl auf mehr als 25, spränge die Corona-Ampel auf Rot. Insgesamt befinden sich aktuell 234 Corona-Infizierte auf Intensivstationen in Berlin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 4. November



19.33 Uhr: Corona-Test von Michael Müller negativ



Ein Corona-Test bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist negativ ausgefallen. Das teilte eine Sprecherin des Senats am Mittwoch mit. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) infiziert hat, der mit Müller am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen hatte.

10.24 Uhr: Strengere Maskenkontrollen im ÖPNV angekündigt



In Berlin und Brandenburg soll das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln im November häufiger kontrolliert werden. Das teilte der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Dienstag mit. Einen ersten Tag mit schwerpunktmäßigen Kontrollen gibt es am Donnerstag (5. November 2020) in Brandenburg. Vier weitere solcher Tage sollen folgen, die Polizei begleitet die Aktion.



Dadurch soll dafür werden, dass die bestehenden Hygienekonzepte den ÖPNV weiterhin sicher halten. "Der weit überwiegende Teil unserer Fahrgäste hält sich an die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wo diese Einsicht fehlt, muss dann auch konsequent nachgeholfen werden. Eben auch zum Schutz derjenigen, die sich an die Regeln halten", so Susanne Henckel, Geschäftsführerin des VBB.

10.01 Uhr: BER-Chef Lütke Daldrup negativ getestet



Der Corona-Test des Hauptstadtflughafen-Chefs Engelbert Lütke Daldrup ist negativ ausgefallen. Das teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Dienstag auf Twitter mit. Er hatte sich testen lassen, da Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) positiv getestet wurde. Woidke war am Samstag Ehrengast bei der Eröffnung des BER. Das Testergebnis von Berlins regierendem Bürgermeister, Michael Müller (SPD), steht derweil noch aus.

08.21 Uhr: Spieler von Hertha positiv auf Corona getestet



Jordan Torunarigha, Abwehrspieler vom Hauptstadtclub, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 23-Jährige sei symptomfrei und habe sich in Quarantäne begeben, so Hertha BSC.

.@Jordanynany wurde positiv auf das COVID19-Virus getestet. Jordan befindet sich in Quarantäne und ist symptomfrei.

Weitere Informationen dazu lesen Sie hier.