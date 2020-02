Ellwangen (Jagst)

Varta profitiert von Boom bei kabellosen Kopfhörern

17.02.2020, 15:33 Uhr | dpa

Der Schriftzug des Batterieherstellers Varta steht am Eingangsbereich des Hauptsitzes. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Der Batteriehersteller Varta bekommt weiter deutlichen Schub vom Boom bei kabellosen Kopfhörern. Der Umsatz kletterte dank der dafür produzierten Batterien im vergangenen Jahr um 34 Prozent auf 364 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Ellwangen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf rund 98 Millionen Euro und damit fast auf das Doppelte. Mit beiden Werten schnitt Varta besser ab als vom Unternehmen zuletzt selbst in Aussicht gestellt.

Weil Varta Marktführer für die Akkus in kabellosen Kopfhörern ist, profitiert das Unternehmen vom rasanten Wachstum bei den Geräten. Zuletzt hatten aufkommende Konkurrenzsorgen den Optimismus bei Anlegern aber deutlich gedämpft. Der im vergangenen Jahr fast verfünffachte Aktienkurs war im laufenden Jahr bisher deutlich unter Druck geraten. Detaillierte Zahlen legt Varta am 31. März vor.