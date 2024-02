"sichersparen.com": Dringender Betrugsverdacht

Was Sparer jetzt tun können

Wer bereits in die Falle getappt ist und bei einer Anfrage an "sichersparen.com" seine Handynummer angegeben hat, sollte Anrufe mit unbekannter Nummer in den kommenden Tagen besser ignorieren. In jedem Fall sollten Sie niemals Ihre Bankdaten am Telefon herausgeben.