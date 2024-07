Luxus läuft immer, sagt man. Doch in der Realität ist der Markt zweigeteilt. Was Marken wie Louis Vuitton und Hermès von Burberry oder Gucci unterscheidet.

Wer sich fragt, wie es um den Luxusmarkt bestellt ist, muss sich nur in Zürich, Hamburg oder Frankfurt umschauen. Vor dem Flagship-Store von Louis Vuitton in Frankfurts Goethestraße bilden sich regelmäßig Warteschlangen. Sehr lange Warteschlangen. Direkt gegenüber hat Salvatore Ferragamo ein zweistöckiges Geschäft. Doch es ist häufig leer.

Gewinnwarnung bei Burberry

Beispiel Burberry: Der Luxuskonzern mit dem Karo-Design wartete in den vergangenen Tagen mit einer Gewinnwarnung auf. Im vergangenen Quartal waren die Umsätze um rund ein Fünftel eingebrochen: Wenn das so bleibt, wird die Jahresprognose nicht zu halten sein. Den Aktionären wird die Dividende gestrichen.

Nur echter Luxus trotzt der Pandemie

Einige Unternehmen und Produkte sind seit Jahrzehnten etabliert. Für Designklassiker wie die Birkin Bag von Hermès gibt es Wartezeiten von mehreren Jahren. Auf dem Gebrauchtmarkt werden sie teurer gehandelt als im Geschäft, weil die Nachfrage so hoch ist. Bei Louis Vuitton stehen die Monogramm-Taschen hoch im Kurs. Exklusive Taschen, einige Uhren in kleiner Auflage, seltene Autos sind Klassiker – und Wertanlagen.

Gucci und Balenciaga sind schwierig

In so einer Phase wirtschaftlicher Schwäche eine Marke zu restrukturieren, ist beschwerlich. Wenn dann noch eine Kampagne floppt, eine Kollektion nicht bei den Kunden ankommt, geht es schnell bergab. Die Kering-Tochter Gucci bekam diese Schwierigkeiten spätestens 2022 zu spüren – auch und gerade in China. Auch hier brachen die Umsätze ein. Bei Balenciaga, die ebenfalls zu Kering gehört, vergraulte eine misslungene Werbekampagne einen Teil der Kundschaft. Das Problem lässt sich auch an der Aktie ablesen: Im Sommer 2021 stand die Kering-Aktie bei knapp 700 Euro. Heute ist sie weniger als die Hälfte wert.